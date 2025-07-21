Орбан отметился резким ультиматум из-за бюджета ЕС: друг Путина выдал наглое заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой проекта бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено выделение 100 миллиардов евро для Украины. В своем сообщении в Facebook он заявил, что не намерен поддерживать этот документ, поскольку считает, что финансовые ресурсы венгерских граждан будут направлены на нужды другого государства, а не на собственных фермеров.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

По словам Орбана, принятие такого бюджета сделает Венгрию более уязвимой к давлению со стороны Брюсселя. Он также подчеркнул, что не примет ситуацию, при которой Венгрия будет получать финансирование только при подчинении политике Евросоюза в вопросах войны, миграции и гендера.

"Я никогда не соглашусь на то, чтобы венгры получали должное финансирование только в обмен на лояльность к политике Брюсселя. Они должны усвоить: венгерский ответ "нет"", — написал Орбан.

В свою очередь, Европейская комиссия предложила новый пакет помощи Украине на период 2028-2034 годов в размере 100 миллиардов евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время презентации проекта бюджета в Брюсселе 16 июля.

По ее словам, в настоящее время фонд поддержки Украины, предусмотренный в действующем бюджете ЕС до 2027 года, составляет 50 миллиардов евро, и эти средства исчерпываются. Поэтому новая инициатива направлена на удвоение финансирования с целью поддержки восстановления Украины, экономической стабильности и интеграции в ЕС.

Как уже писал портал "Комментарии", официальный Киев выступил с острым заявлением в ответ на введение Венгрией персональных санкций против трех украинских генералов. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, этот шаг является проявлением откровенного неуважения к украинской армии и национальному достоинству.