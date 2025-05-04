logo

BTC/USD

95267.63

ETH/USD

1825.26

LTC/USD

85.72

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан отреагировал на заявление Зеленского по поводу манипуляций Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан отреагировал на заявление Зеленского по поводу манипуляций Венгрии

Орбан ответил Зеленскому на заявление, что в Венгрии манипулируют мнением народа.

4 мая 2025, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что каждый венгр выскажет свое мнение о поддержке Украины вступления в Европейский Союз. По его словам, без решения Венгрии Украина не станет членом ЕС.

Орбан отреагировал на заявление Зеленского по поводу манипуляций Венгрии

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu

Орбан опубликовал в соцсети X ответ Зеленскому относительно манипуляции мнения в Венгрии, связанной с членством Украины в ЕС.

"Президент Украины Владимир Зеленский вчера обратился к венгерскому народу. Господин президент! Мнение венгерского народа решает не президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Вот так мы здесь и работаем", — пишет Орбан.

Напомним, что Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о прогрессе по переговорам с ЕС. По словам президента, все страны поддерживают открытие трех новых кластеров по членству Украины за исключением Венгрии.

Как пояснил Зеленский, 70% венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, однако венгерское руководство во главе с Орбаном манипулирует настроениями населения Венгрии.

"Не стоит вовлекать нас в ваши внутренние политические процессы. Венгерское правительство препятствует нашей евроинтеграции", — сказал Зеленский.

Венгрия неоднократно выступала против Украины по вопросам, касающимся членства в ЕС, а также голосования по помощи Киеву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии впервые за 35 лет депутатам запретили вход в парламент. Это связано с поцелуями Орбана и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Орбан объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/pm_viktororban/status/1918925749592981716
Теги:

Новости

Все новости