Орбан отреагировал на заявление Зеленского по поводу манипуляций Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что каждый венгр выскажет свое мнение о поддержке Украины вступления в Европейский Союз. По его словам, без решения Венгрии Украина не станет членом ЕС.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu

Орбан опубликовал в соцсети X ответ Зеленскому относительно манипуляции мнения в Венгрии, связанной с членством Украины в ЕС.

"Президент Украины Владимир Зеленский вчера обратился к венгерскому народу. Господин президент! Мнение венгерского народа решает не президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Вот так мы здесь и работаем", — пишет Орбан.

Напомним, что Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о прогрессе по переговорам с ЕС. По словам президента, все страны поддерживают открытие трех новых кластеров по членству Украины за исключением Венгрии.

Как пояснил Зеленский, 70% венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, однако венгерское руководство во главе с Орбаном манипулирует настроениями населения Венгрии.

"Не стоит вовлекать нас в ваши внутренние политические процессы. Венгерское правительство препятствует нашей евроинтеграции", — сказал Зеленский.

Венгрия неоднократно выступала против Украины по вопросам, касающимся членства в ЕС, а также голосования по помощи Киеву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии впервые за 35 лет депутатам запретили вход в парламент. Это связано с поцелуями Орбана и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Орбан объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС.