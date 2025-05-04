Орбан отреагировал на заявление Зеленского по поводу манипуляций Венгрии

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что каждый венгр выскажет свое мнение о поддержке Украины вступления в Европейский Союз. По его словам, без решения Венгрии Украина не станет членом ЕС.
Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: miniszterelnok.hu
Орбан опубликовал в соцсети X ответ Зеленскому относительно манипуляции мнения в Венгрии, связанной с членством Украины в ЕС.
Напомним, что Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о прогрессе по переговорам с ЕС. По словам президента, все страны поддерживают открытие трех новых кластеров по членству Украины за исключением Венгрии.
Как пояснил Зеленский, 70% венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, однако венгерское руководство во главе с Орбаном манипулирует настроениями населения Венгрии.
Венгрия неоднократно выступала против Украины по вопросам, касающимся членства в ЕС, а также голосования по помощи Киеву.
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