Орбан побеждает в Венгрии: что это значит для Украины – какие сложности могут возникнуть с НАТО

Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд на посту премьер-министра Венгрии, завершив кампанию, в которой доминировала его партия "Фидес" и довольно противоречивая позиция относительно вторжения России в Украину. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" значение этих венгерских политических игр для Украины.

Виктор Орбан. Фото: ZUMAPRESS.COM - SCANPIX

Победа Орбана добавит проблем в единстве ЕС по поводу санкционной политики в отношении РФ

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко напоминает, что Орбан и его "Фидес" фактически правят Венгрией 12 лет.

"Его победа на парламентских выборах была ожидаемой, – отмечает эксперт. – Кампания в значительной степени направлялась на социальные составляющие, выплаты, помощь венгерским пенсионерам, социально уязвимым слоям. Их интересами он также объясняет свою пророссийскую ориентацию. Хотя Орбан и поддержал европейские санкции против РФ, он всегда высказывался против их введения. Внутренней аудитории объясняет это именно интересами венгерских граждан, в том числе недопущением экономических потрясений в стране из-за энергозависимости от РФ".

Юлия Тищенко считает, что победа Орбана добавит проблем в единстве ЕС по поводу санкционной политики в отношении РФ, европейской интеграции, помощи сотрудничества Украины с НАТО.

"В то же время, – отмечает аналитик, – Венгрия приняла почти миллион украинских беженцев, а венгерское общество выражает солидарность Украине. И с этим Орбану также придется считаться. Кардинально после его победы в украинско-венгерских отношениях ничего не изменится, но позиция венгерского главы и в дальнейшем будет создавать проблемы там, где это возможно, для сотрудничества Украины с ЕС, в вопросах безопасности".

От НАТО, где все решения принимаются консенсусом, теперь следует ожидать "глубоких беспокойств"

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк называет победу Орбана и его партии на выборах – ожидаемым политическим результатом. И негативным фактом для Украины.

"Ведь пророссийская политика Венгрии будет сохраняться, – поясняет эксперт. – Поэтому на Закарпатье в безопасностных и других контекстах Украине нужно усиливать присутствие. Это важно сделать потому, что Венгрия не отказалась от территориальных претензий на отдельные районы Закарпатья".

По мнению Дмитрия Гаврилюка, не стоит исключать того, что победа Орбана была срежиссирована.

"Всё, что делает венгерское руководство (антиукраинская риторика, заигрывание с Кремлем, блокирование евроатлантическоий интеграции Украины и поставок нам вооружения), является доказательством, что НАТО (членом которого является Венгрия) будет оставаться для Украины и дальше политико институционным импотентом. Соответственно, от Альянса, где все решения принимаются консенсусом, следует ожидать "глубоких беспокойств". А вот от проукраинской части блока (те же Польша, страны Балтии) – предметной помощи в виде оружия, топлива и так далее", – прогнозирует эксперт.

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