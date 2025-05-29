Орбан похвастался видео на котором его хвалит Трамп

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео с похвалой от Дональда Трампа, где президент США называет венгерского лидера "великим человеком" и "исключительной личностью".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан в Facebook распространил видео со словами Дональда Трампа, полученного по случаю Конференции консервативных политических действий CPAC Hungary-2025. В нем президент США приветствует страну с организацией конференции, а ее организаторов за роль в распространении консервативных ценностей в Европе.
Отдельно Трамп выразил благодарность венгерскому премьеру Виктору Орбану в управлении страной.
Видео Орбан подписал словами, "Если Трамп с нами, то кто против нас?".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия признана страной с самыми плохими показателями коррупции в государственном секторе в Европейском Союзе. Согласно показателю Transparency International, Венгрия набрала 42 из 100 баллов. В то время как лидером оказалась Дания с показным в 90 баллов.
Также "Комментарии" писали, что задержанный в Венгрии украинский "шпион" связан с партией Орбана.
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