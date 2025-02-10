Орбан поможет: российский газ снова будет поступать в Приднестровье

С 11 февраля Приднестровье начнет получать газ из Венгрии, финансирование которого будет осуществляться за счет кредита, предоставленного Россией. Об этом сообщил лидер региональных пророссийских властей Вадим Красносельский в своем Telegram — канале.

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Он уточнил, что с 1 по 10 февраля газ для Приднестровья поставлялся за средства кредита, предоставленного ЕС Молдавии для разрешения энергетического кризиса. За этот период в регион поступило 26,28 млн кубометров газа.

"Теперь газ для Приднестровья будет поставлять венгерская компания при участии "Молдовагаза". Хочу поблагодарить молдавскую комиссию по чрезвычайным ситуациям за принятое положительное решение. Венгерские поставки стали возможны благодаря поддержке России через кредитование и функциональную помощь. Спасибо Министерству энергетики РФ", — отметил Красносельский.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет поставлять венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Он добавил, что Молдова позволит транспортировку газа, а власти Приднестровья обязались выполнить "шаги для демонстрации прозрачности".

Речан уточнил, что венгерская компания будет поставлять газ на молдавскую границу, а его транспортировку будет оплачивать компания NX General Trading LLC, зарегистрированная в Дубае. Он также добавил, что обе компании прошли проверку, и среди их владельцев не обнаружены граждане Молдовы.

"Комментарии" уже писали, что правительство Молдовы предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа в долг для обеспечения давления в газовой системе. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.