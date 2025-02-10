logo

BTC/USD

97292.78

ETH/USD

2672.93

LTC/USD

119.59

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан поможет: российский газ снова будет поступать в Приднестровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан поможет: российский газ снова будет поступать в Приднестровье

С 1 по 10 февраля газ для Приднестровья поставлялся за средства кредита, предоставленного ЕС Молдавии для разрешения энергетического кризиса.

сегодня, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

С 11 февраля Приднестровье начнет получать газ из Венгрии, финансирование которого будет осуществляться за счет кредита, предоставленного Россией. Об этом сообщил лидер региональных пророссийских властей Вадим Красносельский в своем Telegram — канале.

Орбан поможет: российский газ снова будет поступать в Приднестровье

Фото: из открытых источников

Он уточнил, что с 1 по 10 февраля газ для Приднестровья поставлялся за средства кредита, предоставленного ЕС Молдавии для разрешения энергетического кризиса. За этот период в регион поступило 26,28 млн кубометров газа.

"Теперь газ для Приднестровья будет поставлять венгерская компания при участии "Молдовагаза". Хочу поблагодарить молдавскую комиссию по чрезвычайным ситуациям за принятое положительное решение. Венгерские поставки стали возможны благодаря поддержке России через кредитование и функциональную помощь. Спасибо Министерству энергетики РФ", — отметил Красносельский.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет поставлять венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Он добавил, что Молдова позволит транспортировку газа, а власти Приднестровья обязались выполнить "шаги для демонстрации прозрачности".

Речан уточнил, что венгерская компания будет поставлять газ на молдавскую границу, а его транспортировку будет оплачивать компания NX General Trading LLC, зарегистрированная в Дубае. Он также добавил, что обе компании прошли проверку, и среди их владельцев не обнаружены граждане Молдовы.

"Комментарии" уже писали, что правительство Молдовы предоставит Приднестровью 3 миллиона кубометров газа в долг для обеспечения давления в газовой системе. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости