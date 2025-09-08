logo

Орбан поразил заявлением о распаде Украины: впечатляющие детали
Орбан поразил заявлением о распаде Украины: впечатляющие детали

Виктор Орбан отметил, что ЕС ведет себя как "хромая утка" во время войны и должен вести переговоры не с США, а с Россией.

8 сентября 2025, 10:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена поддерживать распад Украины, а наоборот стремится к ее будущему развитию.

Орбан поразил заявлением о распаде Украины: впечатляющие детали

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Орбан поделился своим мнением по поводу целей основных участников войны, объяснив, что Россия пытается сдержать подъем Запада. При этом Украина, в свою очередь, стремится продолжать получать международную финансовую помощь и избежать экономического коллапса. Между тем, Европейский Союз, по его словам, поддерживает войну, желая укрепить свое положение на международной арене, а США якобы хотят достичь соглашения, чтобы подчинить экономически ЕС.

Виктор Орбан отметил, что Европейский Союз ведет себя как "хромая утка" в условиях войны и вместо того, чтобы сотрудничать с Соединенными Штатами, должен вести переговоры непосредственно с Россией. И это касается именно вопросов безопасности.

"Мы не стремимся к распаду Украины, мы не являемся антиукраинскими. Нам нужно будущее для Украины, ведь нестабильность в соседней стране не пойдет на пользу ни одной из нас", — подчеркнул Орбан.

Также он добавил, что продолжение войны — проигрышная стратегия для всех сторон.

Ранее Орбан высказался по поводу возможного "распределения" Украины после завершения войны, отметив, что страна может быть разделена на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную часть.

"Судьба Украины, вероятно, уже решена. Европейцы пытаются элегантно обсудить вопросы гарантий безопасности, но на самом деле эти гарантии могут привести к разделу Украины на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную", — заявил венгерский премьер.

Как уже писали "Комментарии", семья премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — его дочь Рахель, зять Иштван Тиборц и их дети — покидают Европу и отправляются в Соединенные Штаты. Об этом сообщило венгерское издание Telex.



Источник: https://index.hu/belfold/2025/09/07/kotcsei-piknik-orban-viktor-miniszterelnok-polgari-magyarorszagert-alapitvany-beszed-dobozy-kuria/?token=bdbeb536817f27a95291c10788b6912f
