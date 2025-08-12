В Венгрии разразился политический скандал вокруг роскошного комплекса, предположительно связанного с премьер-министром Виктором Орбаном. Независимый депутат Акош Хадхази обнародовал фото недостроенной резиденции в Хатванпусте, которая, по его словам, принадлежит семье Орбана. На фотографиях видны пальмовый сад, частный зоопарк, подземные коридоры и другие роскошные элементы.

Фото: скриншот

По словам Хадхази, автором снимков является уволившийся бывший работник, пораженный увиденным. Он утверждает, что территория тщательно охраняется – сотрудникам запрещено пользоваться телефонами, а при попытке съемки им угрожают. Официальная версия правительства, что это "ферма отца премьера", депутат назвал "очень странной":

"Ну, если это ферма, то это очень странно", — шутливо заметил Хадхази.

Депутат даже организовал в Хатванпусте тур для заинтересованных граждан и тысячи людей пришли посмотреть на комплекс. Знающие сравнивают атмосферу с временами после побега Виктора Януковича. Журналисты подтверждают: даже при повышенных мерах безопасности зрители смогли увидеть экзотических животных – зебр, антилоп и буйволов.

Расследование установило, что строители разрушили часть исторических памятников, чтобы построить новую резиденцию. Хотя официальная версия говорит о "семейной ферме", документы, полученные Хадхази, свидетельствуют об оформлении энергетического сертификата на жилой дом.

Оппозиционный лидер партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что если его партия придет к власти, он инициирует крупномасштабное расследование активов действующих и бывших чиновников и их родственников за последние 20 лет, включая Хатванпусту.

