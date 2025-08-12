logo

BTC/USD

118501

ETH/USD

4282.84

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан пошел по пути Януковича: в Венгрии невиданный скандал из-за имения политика
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан пошел по пути Януковича: в Венгрии невиданный скандал из-за имения политика

В связи со скандалом независимый депутат устроил "экскурсию" в Хатванпусту, привлекшую тысячи желающих.

12 августа 2025, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Венгрии разразился политический скандал вокруг роскошного комплекса, предположительно связанного с премьер-министром Виктором Орбаном. Независимый депутат Акош Хадхази обнародовал фото недостроенной резиденции в Хатванпусте, которая, по его словам, принадлежит семье Орбана. На фотографиях видны пальмовый сад, частный зоопарк, подземные коридоры и другие роскошные элементы.

Орбан пошел по пути Януковича: в Венгрии невиданный скандал из-за имения политика

Фото: скриншот

По словам Хадхази, автором снимков является уволившийся бывший работник, пораженный увиденным. Он утверждает, что территория тщательно охраняется – сотрудникам запрещено пользоваться телефонами, а при попытке съемки им угрожают. Официальная версия правительства, что это "ферма отца премьера", депутат назвал "очень странной":

"Ну, если это ферма, то это очень странно", — шутливо заметил Хадхази.

Депутат даже организовал в Хатванпусте тур для заинтересованных граждан и тысячи людей пришли посмотреть на комплекс. Знающие сравнивают атмосферу с временами после побега Виктора Януковича. Журналисты подтверждают: даже при повышенных мерах безопасности зрители смогли увидеть экзотических животных – зебр, антилоп и буйволов.

Орбан пошел по пути Януковича: в Венгрии невиданный скандал из-за имения политика - фото 2
Орбан пошел по пути Януковича: в Венгрии невиданный скандал из-за имения политика - фото 3

Расследование установило, что строители разрушили часть исторических памятников, чтобы построить новую резиденцию. Хотя официальная версия говорит о "семейной ферме", документы, полученные Хадхази, свидетельствуют об оформлении энергетического сертификата на жилой дом.

Оппозиционный лидер партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что если его партия придет к власти, он инициирует крупномасштабное расследование активов действующих и бывших чиновников и их родственников за последние 20 лет, включая Хатванпусту.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не намерены останавливать боевые действия, а готовятся к новым масштабным наступлениям. Он подчеркнул, что в условиях такой угрозы очень важно поддерживать единство мирового сообщества и усиливать давление на Россию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/hadhazyakos/posts/1320181539470137?ref=embed_post
Теги:

Новости

Все новости