Орбан поставил Евросоюзу ультиматум из-за Путина и разгромил Макрона с Мертвецом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры ведущих стран Европейского Союза должны лично встретиться с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы не лишиться влияния на мирные процессы, которые могут изменить ход войны. Об этом Орбан рассказал в интервью венгерскому изданию 444.hu.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Он выразил свое недовольство пассивной позицией ЕС по мирным переговорам. На фоне подготовки к возможной встрече Дональда Трампа с Путиным, венгерский премьер считает, что Евросоюз оказался вне реального дипломатического влияния.

"Проблема в том, что Брюссель не захотел садиться за стол переговоров с Кремлем", — отметил Орбан.

Он добавил, что лично предлагал такую инициативу, но не получил одобрительного ответа от руководства ЕС.

Он подверг резкой критике европейских лидеров за бездействие:

"Я не в восторге от того, что Евросоюз заснул", – объяснил политик.

По словам Орбана, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон должны либо отправиться в Москву, либо встретиться с Путиным в нейтральной стране. Премьер подчеркнул, что ЕС не может "сидеть дома как обиженное дитя", ведь в ситуациях конфликта следует вести прямые переговоры.

Орбан признал, что ему импонирует перспектива диалога между Трампом и Путиным, который может послужить толчком к прекращению войны. Однако он подчеркнул, что не хочет видеть ЕС в роли наблюдателя, не участвующего в процессе принятия решений по будущему Европы.

Напомним, потенциальная встреча Трампа с Путиным не гарантирует прекращения боевых действий. По данным Sky News, Москва пока не демонстрирует готовность к компромиссам, а инициатива переговоров может быть лишь попыткой избежать новых санкций со стороны США.

Как уже писали "Комментарии", мировое сообщество внимательно следит за вероятной встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах. В политических кругах также не исключается возможность трехстороннего саммита при участии президента Украины Владимира Зеленского.