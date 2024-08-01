Венгрия сообщила странам-членам Европейского Союза о завершении своей "миротворческой миссии" о войне в Украине, сообщает El Pais, ссылаясь на дипломатические источники.

Виктор Орбан

По информации издания, соответствующую ноту направил венгерский министр по европейским делам Янош Бока. Однако в столицах ЕС сомневаются в подлинности этого заявления, полагая, что премьер-министр Виктор Орбан может возобновить эту инициативу, когда ему это будет выгодно.

Поездка Орбана в Москву во время председательства Венгрии в Совете ЕС разозлила большинство европейских столиц и привела к бойкоту встреч высокого уровня, организованных венгерским председательством. Кроме того, Евросоюз обеспокоен решением Будапешта разрешить въезд в страну россиянам и белорусам без проверок, что рассматривается как еще один шаг к сближению с Москвой.

Известно, что позиция Венгрии по поводу войны, блокирование помощи Украине и отношение Орбана к России неоднократно вызывали недовольство в Европейском Союзе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Виктор Орбан представил себя великим миротворцем и совершил визиты в Украину, Россию, Китай и Соединенные Штаты, чтобы поговорить о мире в Украине. В частности, в Киеве он говорил о том, что нужно остановить боевые действия на фронте.

Кроме того, Орбан выразил мнение , что руководство России "гиперрационально" и предположил, что Украина никогда не сможет реализовать свои надежды на вступление в Европейский союз или НАТО. Орбан заявил, что в ближайшие десятилетия, а возможно, и столетие, Азия станет доминирующим центром мира, назвав Китай, Индию, Пакистан и Индонезию будущими великими державами.





