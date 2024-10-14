Орбан придумал, как помочь Трампу спрыгнуть с "крючка" помощи Украине

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан фактически открыто угрожает заблокировать помощь Украине. Этот шаг может помочь кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, в случае победы на выборах, отказаться от дальнейшей поддержки Украины в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, Виктор Орбан готовится вручить "большой политический подарок" Дональду Трампу. У Будапешта есть способ, как фактически сделать ЕС заложником ситуации и помочь Трампу в его предвыборной гонке, отказавшись 50-миллиардного займа, который США, ЕС и лидеры G7 предложили Украине. Это освободило бы Трампа от невыгодных обязательств, позволив ему сказать избирателям, что в случае избрания он "не даст Украине ни цента".

Венгрия угрожает не согласиться на изменение правил срока продления санкций. США настаивают на том, что ЕС должен продлить санкции против России на 36 месяцев вместо шести месяцев. Это позволит партнерам обезопасить себя от того, что одна из стран ЕС может разморить российские активы, которые будут помогать закрывать кредит.

Европейские дипломаты уже обращают внимание, что в случае блокирования решения Венгрией это будет стоить ЕС больше денег. Однако, как отмечает Politico, для Орбана это не большая цена.

"Им (Венгрии – ред.) безразлично, придется ли Европе платить больше. Речь идет о помощи Трампу", — сказал дипломат ЕС.

Авторы материала отмечают, если Брюссель и Вашингтон совместно подпишут кредит в 35 млрд евро, победивший на выбора Дональд Трамп будет обязан обслуживать его годами. Но если кредит будет одобрен без США, он не будет иметь такого обязательства.

Пока Орбан разбрасывается угрозами, в США дали понять, что они рассматривают возможность принять участие в кредите, хотя и со значительно меньшей суммой, и даже, если ЕС не сможет продлить период санкций. Об этом заявили в Европейской комиссии. Один из вариантов состоит в том, что Вашингтон внесет 5 млрд долларов, что примерно равно сумме российских активов, замороженных в США, и все равно оставит Европе платить львиную долю счета. Важно и то, что Япония недавно дала сигнал, что может выйти из кредита, если США не примут участие.

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