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Орбан прогнозирует поражение Украины в войне: назвал неожиданных виновных

Орбан заявил, что ЕС и Украина проиграли войну, а европейские лидеры заплатят политическую цену за поддержку Киева.

10 июля 2025, 11:55
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Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство ЕС в "ложной стратегии" по войне в Украине и прогнозирует политическое поражение Европы. По его словам, Венгрия и США выступают за мир, в то время как другие страны якобы хотят войны, в частности, Украина.

Орбан прогнозирует поражение Украины в войне: назвал неожиданных виновных

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta заявил, что Запад сделал ставку на войну, не имеющую шансов на победу.

"Настанет очень горький момент, когда европейские лидеры, за исключением венгров и словаков, будут вынуждены признать, что они придерживались ложной стратегии и потому потерпели поражение", — сказал Орбан.

Венгерский премьер назвал бесперспективной финансовую и политическую поддержку Украины со стороны Евросоюза. По его словам, ЕС уже потратил сотни миллиардов евро на поддержку Киева, которые Орбан назвал "сожженными", поскольку якобы нет реалистической стратегии победы над ядерным государством.

Орбан утверждает, что в Европе сегодня действует "провоенная коалиция", доминирующая в определении политики. По его мнению, США уже избрали путь мира, ЕС же продолжает курс на военное противостояние, и это лишь обостряет ситуацию. Венгерский лидер также обвинил украинское руководство в стремлении продолжения войны для получения внешней поддержки.

"Все больше заинтересованы в войне и меньше заинтересованы в мире", — подытожил Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии фото Зеленского разместили на рекламных щитах и сравнили с яйцом.

Также "Комментарии" писали, что в Европе отреагировали на результаты опроса Орбана в Венгрии по Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NxGTE2JCKtY&ab_channel=Patri%C3%B3ta
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