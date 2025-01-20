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Орбан рассчитывает, что президентство Трампа поможет ему "захватить" Брюссель.

Политик выразил убеждение, что президентство Трампа будет способствовать развитию второй волны правых политических перемен в Европе.

сегодня, 16:50
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Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что с началом второго срока Дональда Трампа в Белом доме стартует новая фаза его политической стратегии, направленная на "контроль над Брюсселем". Об этом он сообщил во время своего выступления в понедельник, подводя итоги председательства Венгрии в Европейском Союзе, пишет Reuters.

Орбан рассчитывает, что президентство Трампа поможет ему "захватить" Брюссель.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Орбан выразил убеждение, что президентство Трампа будет способствовать развитию второй волны правых политических перемен в Европе.

"Всего несколько часов — и даже солнце в Брюсселе засияет по-новому. Новый президент в Америке, большая группа 'патриотов' в Брюсселе, огромный энтузиазм", — заявил он, имея в виду свою политическую фракцию "Патриоты за Европу", к которой входят ультраправые партии из разных стран ЕС.

"Итак, время для большого наступления. Я начинаю вторую фазу этой стратегии, цель которой взять под контроль Брюссель", — добавил Орбан.

Еще до начала председательства Венгрии в ЕС, которое завершилось в декабре, Орбан заявлял, что его главная цель – "взять Брюссель под контроль".

"Я не хочу, чтобы мы покидали Брюссель, а чтобы мы приобрели там свою позицию. Венгрия должна быть не на обочине, а в самом сердце Европы, представлять свои идеи, ценности и программу и убеждать другие страны в их правильности", — отмечал он. он раньше.

Орбан также неоднократно призывал к поддержке его плана "покорения Брюсселя" перед состоявшимися в июне прошлого года выборами в Европарламент.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подвел итоги года, где назвал российского диктатора Владимира Путина "честным партнером". Вторым для венгерского лидера стал президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.



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Источник: https://www.reuters.com/world/trumps-presidency-will-help-european-patriots-occupy-brussels-pm-orban-says-2025-01-20/
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