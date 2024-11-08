Орбан рассказал о планах США на войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбана считает, что после победы Дональда Трампа и смены администрации Белого дома, американцы планируют выйти из войны в Украине. По словам Орбана, после ухода США Европейский Союз больше не сможет поддерживать Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества рассказал, какую, по его мнению, Дональд Трамп займет позицию по войне в Украине.

"Американцы собираются выйти из этой войны", — сказал Орбан и добавил, что "Европа не может финансировать эту войну самостоятельно".

Как пишет Bloomberg, Орбан был "черной овцой" в ЕС из-за своих взглядов на войну в Украине, однако победа Трампа дала ему возможность наслаждаться его же позицией через открытую поддержку лидера республиканцев.

"Трамп хвалил Орбана во время кампании, в частности, за его руководство в стиле сильного человека, тогда как Орбан сказал, что Трамп изменит мировой порядок. Он уверен, что Трамп откажется от критики США относительно верховенства права в Венгрии и пророссийских позиций страны, включая ее попытку прекратить помощь Украине", – пишет Bloomberg.

Напомним, что перед саммитом Европейского политического сообщества Виктор Орбан заявил о необходимости изменить политику ЕС в отношении Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии прошел саммит Европейского политического сообщества, где Виктор Орбан испытал дипломатическое унижение от президента Румынии.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского спокойно приняли победу Трампа на выборах в США. Теперь украинское руководство пытается склонить Трампа в сторону одного из двух планов окончания войны.