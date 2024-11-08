logo

BTC/USD

76241.04

ETH/USD

2925.27

LTC/USD

71.62

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан рассказал о планах США на войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан рассказал о планах США на войну в Украине

Виктор Орбан утверждает, что Европа не в состоянии самостоятельно поддерживать Украину в войне против России.

сегодня, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбана считает, что после победы Дональда Трампа и смены администрации Белого дома, американцы планируют выйти из войны в Украине. По словам Орбана, после ухода США Европейский Союз больше не сможет поддерживать Украину.

Орбан рассказал о планах США на войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества рассказал, какую, по его мнению, Дональд Трамп займет позицию по войне в Украине.

"Американцы собираются выйти из этой войны", — сказал Орбан и добавил, что "Европа не может финансировать эту войну самостоятельно".

Как пишет Bloomberg, Орбан был "черной овцой" в ЕС из-за своих взглядов на войну в Украине, однако победа Трампа дала ему возможность наслаждаться его же позицией через открытую поддержку лидера республиканцев.

"Трамп хвалил Орбана во время кампании, в частности, за его руководство в стиле сильного человека, тогда как Орбан сказал, что Трамп изменит мировой порядок. Он уверен, что Трамп откажется от критики США относительно верховенства права в Венгрии и пророссийских позиций страны, включая ее попытку прекратить помощь Украине", – пишет Bloomberg.

Напомним, что перед саммитом Европейского политического сообщества Виктор Орбан заявил о необходимости изменить политику ЕС в отношении Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии прошел саммит Европейского политического сообщества, где Виктор Орбан испытал дипломатическое унижение от президента Румынии.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского спокойно приняли победу Трампа на выборах в США. Теперь украинское руководство пытается склонить Трампа в сторону одного из двух планов окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-08/europe-can-t-fund-lost-war-in-ukraine-without-us-orban-says
Теги:

Новости

Все новости