Орбан рассказал о планах США на войну в Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбана считает, что после победы Дональда Трампа и смены администрации Белого дома, американцы планируют выйти из войны в Украине. По словам Орбана, после ухода США Европейский Союз больше не сможет поддерживать Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан на саммите Европейского политического сообщества рассказал, какую, по его мнению, Дональд Трамп займет позицию по войне в Украине.
Как пишет Bloomberg, Орбан был "черной овцой" в ЕС из-за своих взглядов на войну в Украине, однако победа Трампа дала ему возможность наслаждаться его же позицией через открытую поддержку лидера республиканцев.
Напомним, что перед саммитом Европейского политического сообщества Виктор Орбан заявил о необходимости изменить политику ЕС в отношении Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии прошел саммит Европейского политического сообщества, где Виктор Орбан испытал дипломатическое унижение от президента Румынии.
Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского спокойно приняли победу Трампа на выборах в США. Теперь украинское руководство пытается склонить Трампа в сторону одного из двух планов окончания войны.
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