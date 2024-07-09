Орбан разозлил своей реакцией на удар по «Охматдету»: к чему призывал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар террористической России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Виктор Орбан

В частности, в своем твите Орбан не выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара и не упомянул об ответственности России. Премьер-министр Венгрии лишь назвал это "трагическим и ужасающим терактом в Киеве", добавив, что это доказывает: жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень.

"Именно поэтому девять дней назад мы начали миротворческую миссию. Все большая интенсивность войны – это призыв к мировым государствам отказаться от политики войны и создать мирную политику, которая бы побудила Россию и Украину к прекращению огня и мирных переговоров", – написал в сети "Х" Орбан.

А вот его друг, словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время телефонного разговора с украинским коллегой Денисом Шмыгалем 9 июля осудил атаку на детскую больницу "Охматдет".

Украинский премьер в сети "Х" сообщил, что рассказал Фицо – которые впервые после покушения два месяца назад вернулся к работе – о российской атаке и разрушении "Охматдета".

Как сообщил Шмыгаль, Роберт Фицо осудил эту атаку. По его словам, Словакия выразила готовность принять на лечение часть детей.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский распорядился вызвать посла России Александра Змеевского после удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Он поручил чешскому МИД выразить протест российскому послу после удара по "Охматдету".

"Убийцы, которые нападают на детей в больницах – это мусор человечества. Ему поручили передать это в Москву", – сказал министр.

В комментарии Seznam Zpravy Змеевский после вызова в МИД Чехии повторил, что "это была не российская ракета, а украинская", а встреча в министерстве прошла "как всегда".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Китай также отреагировал на атаку по "Охматдету" и призвал Украину и Россию "к сдержанности".



