Орбан разозлил своей реакцией на удар по «Охматдету»: к чему призывал

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Ткачик Олеся
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар террористической России по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Виктор Орбан
В частности, в своем твите Орбан не выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате ракетного удара и не упомянул об ответственности России. Премьер-министр Венгрии лишь назвал это "трагическим и ужасающим терактом в Киеве", добавив, что это доказывает: жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень.
А вот его друг, словацкий премьер-министр Роберт Фицо во время телефонного разговора с украинским коллегой Денисом Шмыгалем 9 июля осудил атаку на детскую больницу "Охматдет".
Украинский премьер в сети "Х" сообщил, что рассказал Фицо – которые впервые после покушения два месяца назад вернулся к работе – о российской атаке и разрушении "Охматдета".
Как сообщил Шмыгаль, Роберт Фицо осудил эту атаку. По его словам, Словакия выразила готовность принять на лечение часть детей.
В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский распорядился вызвать посла России Александра Змеевского после удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Он поручил чешскому МИД выразить протест российскому послу после удара по "Охматдету".
В комментарии Seznam Zpravy Змеевский после вызова в МИД Чехии повторил, что "это была не российская ракета, а украинская", а встреча в министерстве прошла "как всегда".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Китай также отреагировал на атаку по "Охматдету" и призвал Украину и Россию "к сдержанности".
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