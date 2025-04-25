Орбан разыгрывает карту Украины на референдуме: чего боится Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с публичным призывом граждан поддержать инициативу VOKS 2025 и проголосовать против присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

В своем сообщении на Facebook политик заявил, что, по его информации, Брюссель вроде бы намерен добиться вступления Украины в ЕС уже к 2030 году. Орбан назвал это вызовом, который, по его мнению, может иметь критические последствия для Евросоюза.

Политик убежден, что следующие шесть месяцев станут переломными для ЕС, и именно сейчас разворачивается "самая масштабная битва" за будущее объединение. Он предположил, что, возможно, через несколько десятилетий – 20, 30 или даже 40 лет – Украина сможет соответствовать критериям вступления, не навредив экономике Венгрии. Но сейчас, по его словам, это совершенно нереалистично.

Орбан также обратился к венграм с призывом защитить "достижение страны", намекая, что без активной позиции граждан правительство не сможет должным образом противостоять внешнему давлению.

"Вступление Украины в ЕС подрывает все, чего мы достигли. Не позволим, чтобы нас перешагнули!", — подчеркнул скандальный глава венгерского правительства.

VOKS 2025 является национальным консультативным голосованием, инициированным властями Венгрии. Его цель — собрать мнение населения о возможном членстве Украины в Евросоюзе. Голосование стартовало 15 апреля 2025 года и продлится до конца мая. Венгры получают бюллетени по почте, у которых только один вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?"

В то же время оппозиционная партия "Тиса" провела собственный соцопрос, демонстрирующий совсем другие настроения — более 58% участников выразили поддержку евроинтеграции Украины.

Портал "Комментарии" писал , что Виктор Орбан не упускает возможности лишний раз очернить Украину в глазах своих соотечественников. Так политик решил напомнить венграм, что национальный интерес Будапешта – не допустить вступление Украины в Европейский Союз.