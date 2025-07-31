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Орбан решил перед выборами раздать деньги в Венгрии

Виктор Орбан пообещал пособие на жилье для госслужащих.

31 июля 2025, 16:50
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Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство готовит новую волну социальных выплат, а именно жилищные субсидии для бюджетников. Объявление о раздаче денег произошло менее чем за год до парламентских выборов в Венгрии и на фоне падения рейтинга провластной партии "Фидес".

Орбан решил перед выборами раздать деньги в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Правительство Виктора Орбана планирует ввести новую жилищную субсидию для государственных служащих на сумму около 3000 долларов. Эти средства можно использовать как первый взнос за жилье или для погашения ипотечного кредита.

"Мы предоставим врачам, медсестрам, полицейским, учителям, солдатам и другим государственным служащим жилищную субсидию в размере одного миллиона форинтов, которую можно будет использовать для погашения ипотеки или в качестве первого взноса за новую ипотеку", — сказал Орбан.

Как подчеркнул Орбан, субсидия станет ежегодной и будет частью более широкой программы поддержки госслужащих. Решение должно быть окончательно принято уже в августе этого года.

Объявление о запуске жилищной программы произошло на фоне стремительного падения популярности партии Орбана "Фидес". Согласно социологическим опросам за июнь, оппозиционная партия "Тиса" опережает руководящую силу на 15 процентных пунктов — 51% против 36%. Еще в марте разрыв между обеими партиями составил 9%.

Таким образом, новые субсидии могут являться попыткой Орбана укрепить доверие к правительству на фоне снижения экономических показателей перед выборами, запланированными на 2026 год. Во втором квартале 2025 года рост ВВП Венгрии составил лишь 0,1% в годовом исчислении, а годовой прогноз был пересмотрен в сторону снижения с 2,5% до 1%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан обвинил Зеленского в ошибках в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия может кардинально изменить свой взгляд на войну РФ против Украины.



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