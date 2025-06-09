Орбан шокировал своим признанием о Путине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов принять в своей стране российского диктатора Владимира Путина, если тот согласится приехать в Венгрию. Как пояснил венгерский лидер, для него неважен ордер на арест Путина, который издал Международный уголовный суд (МУС).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан приехал во Францию по приглашению оппозиционного лидера Марин Ле Пен для участия в мероприятии общеевропейской партии "Патриоты за Европу". Во время пребывания во Франции он дал интервью местному телевидению LCI, где сделал несколько неожиданных заявлений по отношению к Владимиру Путину.

Орбана спросили, будет ли он готов принять российского диктатора в Венгрии, как он это сделал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в начале апреля. Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест обоих политиков.

"Если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, его примут так, как он того заслуживает. Эта организация (МУС) и так слишком политизирована. Меня это совсем не интересует", – сказал премьер-министр Венгрии, чья страна в апреле проголосовала за выход из Международного уголовного суда.

В Кремле заявили, что сейчас Путин не намерен совершать визит в Венгрию.

С начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года Орбан дважды встречался с Путиным. Впервые это произошло на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине в октябре 2023 года, а во второй раз в Москве в июле 2024 года.

Путин после 2022 года не совершил визит ни в одну страну Европы, за исключением Беларуси, куда ездил по меньшей мере трижды. Ордер на арест от МУС российский диктатор получил 17 марта 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан окончательно опозорился заявлением о переговорах по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии депутатам запретили вход в парламент из-за "поцелуев" Путина и Орбана.