Орбан спрашивал у Путина разрешения остаться в НАТО: почему Венгрия получила «добро» от диктатора

Венгерский премьер Виктор Орбан пытался избежать ответа на вопрос о том, считает ли он Россию агрессором, напавшим на Украину. Как отметил он в интервью Neue Zürcher Zeitung, официальной позицией Европейского Союза является то, что именно РФ является агрессором. Впрочем, по его словам, "история все рассудит".

Виктор Орбан

"Хм... Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о "российской агрессии", – заявил венгерский премьер.

При этом Орбан подчеркнул, что якобы РФ не представляет угрозы Венгрии, даже в контексте требований кремлевского диктатора Владимира Путина от 2021 года о необходимости возвращения к границам НАТО в 1997 году.

"Я спросил его прямо, есть ли у него проблемы с членством Венгрии в НАТО. Он ответил, что нет. Потому что на нашей территории не размещено ни одного вооружения, которое Россия рассматривает как угрозу. Его беспокоит тактическое оружие большой дальности. Достаточно сложно представить, что венгры вторгнутся в Москву " , – сказал Орбан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан также наговорил разных чепух о войне России против Украины. В частности, по его словам, еще вроде бы в 2022 году было понятно, что Украина не сможет победить Россию. Также Орбан заявил, что тогда Европейский Союз должен был сделать все для того, чтобы организовать мирные переговоры и остановить войну. По его мнению, сейчас нужно сделать то, что не было сделано раньше, а именно: организовать переговоры о мире. В противном случае, убежден Орбан, Украина вроде бы превратится в Афганистан в центре Европейского Союза.



