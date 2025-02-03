Орбан спрашивал у Путина разрешения остаться в НАТО: почему Венгрия получила «добро» от диктатора

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Венгерский премьер Виктор Орбан пытался избежать ответа на вопрос о том, считает ли он Россию агрессором, напавшим на Украину. Как отметил он в интервью Neue Zürcher Zeitung, официальной позицией Европейского Союза является то, что именно РФ является агрессором. Впрочем, по его словам, "история все рассудит".
Виктор Орбан
При этом Орбан подчеркнул, что якобы РФ не представляет угрозы Венгрии, даже в контексте требований кремлевского диктатора Владимира Путина от 2021 года о необходимости возвращения к границам НАТО в 1997 году.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Орбан также наговорил разных чепух о войне России против Украины. В частности, по его словам, еще вроде бы в 2022 году было понятно, что Украина не сможет победить Россию. Также Орбан заявил, что тогда Европейский Союз должен был сделать все для того, чтобы организовать мирные переговоры и остановить войну. По его мнению, сейчас нужно сделать то, что не было сделано раньше, а именно: организовать переговоры о мире. В противном случае, убежден Орбан, Украина вроде бы превратится в Афганистан в центре Европейского Союза.
Новости