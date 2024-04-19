Орбан устроил истерику по поводу роста «милитарных настроений» в ЕС. Что заявил

На фоне кровавой войны в Украине венгерский премьер Виктор Орбан обвинил европейские страны в том, что они руководствуются лишь "логикой войны".

Виктор Орбан

"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Европу, это военный вихрь",

– заявил Орбан.

Он уверен в том, что Брюссель якобы начал игры с огнем и такими действиями он "соблазняет Бога".

При этом Орбан добавил, что если бы не он, и не его политика, Венгрия уже была бы втянута "по уши в войну". При этом он заявил, что его страна знает, что такое боевые действия, потому никогда не выступит ни на чьей стороне в российско-украинской войне. Добавив, что война в Украине – "не наша война".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле Венгрия заняла свою сторону в войне России против Украины. В частности, Венгрия действует в интересах страны-агрессора, например, блокирует выделение Киеву помощи Европейского Союза или выступает против более жестких санкций, которые хотят наложить на РФ. Также Орбан заявлял, что его страна выступает против членства Украины в НАТО, поскольку это положит начало Третьей мировой войне.

При этом Будапешт поддерживает дружеские отношения с Россией и ведет с ней торговлю. Орбан единственный лидер европейских стран, поздравивший диктатора Владимира Путина с переизбранием.

Сейчас Венгрия готовится к визиту еще одного союзника РФ – президента Китая. Как отмечают местные СМИ в Будапеште, вводят беспрецедентные меры безопасности, которые не действовали даже тогда, когда страну в прошлом году посетил Папа Римский. Вероятно, президент Китая посетит Венгрию 9 мая.