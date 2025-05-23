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Главная Новости Мир ЕС Орбан выдал очередное циничное заявление в отношении Украины: высосет, как губка
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Орбан выдал очередное циничное заявление в отношении Украины: высосет, как губка

По его мнению, вступление Украины в Евросоюз создаст значительное давление на бюджеты стран-членов

сегодня, 13:50
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Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с громкой критикой перспектив членства Украины в Европейском Союзе. Он заявил, что большинство венгерских граждан разделяют правительственную позицию и не поддержат присоединение Киева к европейскому блоку.

Орбан выдал очередное циничное заявление в отношении Украины: высосет, как губка

Фото: из открытых источников

Главным аргументом Орбана против расширения является якобы чрезмерное экономическое бремя, которое будет нести ЕС в случае вступления Украины. Он отметил, что Украина планирует удерживать армию численностью до миллиона человек, а средства на ее финансирование, по его словам, придется выделять именно из европейских бюджетов.

"Европейцы будут платить за украинское войско из своих карманов вместо того, чтобы укреплять собственную оборону — в частности, вооруженные силы Западной Европы", — заявил премьер.

Особую обеспокоенность Орбана вызвало то, что интеграция Украины в европейское пространство, по его мнению, приведет к "истощению ресурсов ЕС".

"Если мы допустим ее в Евросоюз, она высосет из него все ресурсы, как губка", — сказал он.

Отдельно венгерский лидер раскритиковал и энергетическую политику Евросоюза, в частности, планы уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Он заявил, что отказ от закупок нефти и газа у России станет "экономическим самоубийством" для Венгрии.

По оценкам правительства, такой шаг обойдется стране в дополнительно около 800 миллиардов форинтов ежегодно. Орбан предупредил, что венгерское население столкнется с ростом тарифов: электроэнергия может подорожать вдвое, а отопление — в четыре раза.

Несмотря на амбициозные планы Еврокомиссии и Киева по поводу начала переговоров о членстве уже в 2025 году, Венгрия фактически блокирует процесс. Будапешт инициировал так называемый консультативный опрос среди граждан, в котором ставится под вопрос целесообразность расширения ЕС за счет Украины.

Портал "Комментарии" писал, что Венгрия хочет предотвратить реализацию плана Евросоюза по запрету импорта российских энергоносителей до 2027 года, как и помешать планам ЕС удерживать украинскую армию. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



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