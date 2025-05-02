Орбан выдал очередную порцию антиукраинских заявлений и набросился на ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь высказался против вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что это нанесет серьезный ущерб экономике его страны.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Как сообщает Magyar Nemzet, в интервью радио Kossuth Орбан подчеркнул, что во время полномасштабной войны Венгрия уже потеряла миллиарды евро. По его словам, этого ущерба удалось бы избежать, если бы финансирование оставалось в пределах европейских стран:

"Несмотря на то, европейские лидеры продолжают поддерживать войну и Украину, даже в противостоянии с позицией США. Мы не способны самостоятельно удерживать Украину и армию без помощи Вашингтона. Те средства, которые отправляют туда, могли бы работать в пользу Европы. Наши деньги буквально вывозят в Украину", — сказал он.

Глава венгерского правительства также заявил, что Брюссель вынужден будет брать огромные ссуды для продления помощи Киеву, и это, по его мнению, толкает ЕС в долговую пропасть.

"У некоторых государств уже есть свои крупные корпорации в Украине, и именно они извлекут выгоду. Если бы Венгрия тоже имела доходы, может быть, мы бы поддержали членство Украины. Но сейчас счет выставляют нам. Я стараюсь, чтобы до следующих выборов каждый гражданин понимал, что стоит на кону", — добавил Орбан.

Орбан последовательно выступает против евроинтеграционного курса Украины. Он неоднократно блокирует финансовую помощь Киеву и критикует решение ЕС в пользу Украины.

Ранее премьер инициировал национальный опрос, призывая венгров высказаться против членства Украины в ЕС и публично поддержал соответствующую позицию.

Портал "Комментарии" писал, что парламент Венгрии временно отстранил шестерых оппозиционных депутатов от их деятельности временно запретив вход в помещение. Это произошло из-за того, что депутаты устроили протест против запрета ЛГБТК прайдов в венгерском парламенте.