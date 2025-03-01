Орбан выдвинул новое требование ЕС по Украине и прямым переговорам с Кремлем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее заявлявший, что вступление Украины в ЕС невозможно, выдвинул требование к Европейскому Союзу немедленно начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине. Он также выступил против попыток согласовать единую позицию по отношению к Украине среди 27 государств-членов блока, сообщило Financial Times, со ссылкой на письмо Орбана на имя главы Совета ЕС Антониу Косты.

Виктор Орбан

Такие заявления Орбан начал делать после того, как экс-президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести двусторонние переговоры с Кремлем, исключив из этого процесса, как Киев, так и европейские страны. Кроме того, Трамп в последнее время выступал с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметило издание, письмо Орбана появилось после того, как Брюссель обнародовал проект решения саммита лидеров ЕС, предусматривающего увеличение военной помощи Украине и расширение оборонных расходов европейскими странами.

"Стало очевидно, что у нас есть стратегические разногласия в подходе к Украине, которые невозможно преодолеть путем простых договоренностей или дипломатических переговоров", — заявил Орбан.

При этом венгерский посол в ЕС повторил эту позицию на заседании представителей стран ЕС в Брюсселе 28 февраля.

Разногласия между Трампом и Зеленским демонстрируют значительный отход США от предыдущей политики поддержки Украины и растущий разрыв между Вашингтоном и европейскими союзниками.

Как отмечает Financial Times, в письме Орбана, а также в комментариях венгерского посла есть ссылка на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую при поддержке США и России. Документ не содержит упоминания о российском вторжении в Украину, но призывает к скорейшему прекращению конфликта. При этом европейские столицы удержались во время голосования.

"Резолюция ООН сигнализирует о новом этапе в истории конфликта и делает все предварительные согласованные формулировки Европейского совета неактуальными", – считает Орбан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Турция намерена предложить провести переговоры РФ и Украины на своей территории.



