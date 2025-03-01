Орбан выдвинул новое требование ЕС по Украине и прямым переговорам с Кремлем

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Ткачик Олеся
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее заявлявший, что вступление Украины в ЕС невозможно, выдвинул требование к Европейскому Союзу немедленно начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в Украине. Он также выступил против попыток согласовать единую позицию по отношению к Украине среди 27 государств-членов блока, сообщило Financial Times, со ссылкой на письмо Орбана на имя главы Совета ЕС Антониу Косты.
Виктор Орбан
Такие заявления Орбан начал делать после того, как экс-президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести двусторонние переговоры с Кремлем, исключив из этого процесса, как Киев, так и европейские страны. Кроме того, Трамп в последнее время выступал с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Как отметило издание, письмо Орбана появилось после того, как Брюссель обнародовал проект решения саммита лидеров ЕС, предусматривающего увеличение военной помощи Украине и расширение оборонных расходов европейскими странами.
При этом венгерский посол в ЕС повторил эту позицию на заседании представителей стран ЕС в Брюсселе 28 февраля.
Разногласия между Трампом и Зеленским демонстрируют значительный отход США от предыдущей политики поддержки Украины и растущий разрыв между Вашингтоном и европейскими союзниками.
Как отмечает Financial Times, в письме Орбана, а также в комментариях венгерского посла есть ссылка на резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую при поддержке США и России. Документ не содержит упоминания о российском вторжении в Украину, но призывает к скорейшему прекращению конфликта. При этом европейские столицы удержались во время голосования.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Турция намерена предложить провести переговоры РФ и Украины на своей территории.
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