Орбан выступил с резкой критикой вступления Украины в ЕС: что не нравится политику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на данный момент вступление Украины в Европейский Союз является "невозможным". По его словам, это может привести к серьезным экономическим последствиям для Венгрии. Об этом он заявил в эфире венгерского радио Radio Kossuth.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

В частности, Орбан ответил на вопрос, будет ли обсуждаться интеграция Украины на предстоящем на следующей неделе саммите ЕС. Он выразил свою категорическую оппозицию, отметив, что "вступление Украины в ЕС немыслимо на сегодня".

"Я, например, против", — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что пока не видит никаких аргументов, которые могли бы оправдать вступление Украины с точки зрения интересов Венгрии. В то же время, Орбан отметил, что не может утверждать, что его позиция будет неизменной в будущем.

"Я не могу сказать, что это навсегда, потому что никто не может предсказать будущее, кроме Бога. Но на данный момент это немыслимо", — отметил он.

Орбан также выразил опасение, что вступление Украины в ЕС может нанести удар по венгерской сельскохозяйственной отрасли и повлиять на общую экономику страны.

Напомним, что в прошлом году Орбан выступил против членства Украины в НАТО во время саммита Альянса в присутствии президента Зеленского. Также премьер Венгрии неоднократно делал резонансные заявления по Украине, в частности, утверждая, что наша страна не сможет победить Россию в этой войне.

Ранее портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил убеждение, что саммит европейских лидеров в Париже 17 февраля преследует цель "сорвать достижение мира в Украине".