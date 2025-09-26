Орбан заговорил о банкротстве из-за российского газа: что произошло

Венгрия вроде бы не имеет возможности отказаться от поставок российских энергоносителей, и по этому вопросу нет серьезных дискуссий. Такое заявление сделал премьер-министр Виктор Орбан в интервью государственному радио, передаёт Index.

По его словам, транспортировка энергоносителей водными путями экономически невыгодна, а существующие советские трубопроводы практически не имеют альтернативы.

Орбан также упомянул отчет МВФ, опубликованный месяц назад, в котором говорится, что в случае прекращения поставок российских энергоносителей ВВП Венгрии может снизиться на четыре процентных пункта, что окажет негативное влияние на экономику.

Он подчеркнул, что сотни тысяч венгерских семей понесут значительные финансовые потери из-за резкого повышения тарифов на коммунальные услуги.

"Необходимо сохранять спокойствие, выслушать все мнения и принимать решения, ориентируясь на интересы венгров", – добавил Орбан.

Премьер также отметил, что хотя США не обязаны поддерживать аргументы Венгрии, важно вести открытый диалог.

В свою очередь, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна не подвергнется давлению по сокращению закупки российских энергоносителей, пока не найдет стабильные и доступные альтернативы, поскольку диверсификация потребует времени.

На фоне этих заявлений президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН обвинил НАТО и ЕС в том, что они фактически финансируют войну России в Украине, продолжая покупать российскую нефть. Он также назвал Китай и Индию главными спонсорами конфликта.

