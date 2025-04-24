Орбан заявил, что Венгрия может выйти из ЕС: одним из условий назвал Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что в будущем страна может выйти из Европейского союза. По его словам, это должен решить венгерский народ ввиду условий, которые будут существовать в ЕС, в частности, возможное пребывание Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан выступил на организованном партией "Фидес" форуме в городе Пилишверешвар вблизи Будапешта. Во время него, венгерский лидер заявил, что если бы в 2004 году Евросоюз выглядел так, как сегодня, то неизвестно, согласилась ли Венгрия присоединиться к блоку. По его словам, Венгрия может в будущем рассмотреть выход из Европейского Союза, если условия членства изменятся.

"В тот момент, когда Венгрии выгоднее быть снаружи, чем внутри, тогда она должна уйти. Нужно определиться, когда придет момент, когда следует принять решение уйти, но это должно быть решено после глубоких раздумий", — сказал Орбан.

В конце выступления Орбан призвал венгров голосовать против вступления Украины в ЕС на национальном опросе. Венгерский премьер начал пугать своих сограждан, что членство Украины в Европейском Союзе означает "конец сельскохозяйственным субсидиям, сокращение муниципальных сборов и семейных выплат".

"Вступление Украины в ЕС решит будущее Венгрии на несколько десятилетий. Если они возьмут Украину в Союз, они подвергают опасности все, над чем мы работали последние 15 лет. Есть один шанс это предотвратить", — добавил Орбан.

Напомним, что Орбан инициировал опрос в Венгрии по поводу членства Украины в ЕС. По его словам, венгерский народ должен определить, поддерживает ли Украину на пути евроинтеграции. Однако политические эксперты считают такой шаг Орбана манипуляцией, сопровождающейся масштабной агитацией против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что через Орбана ЕС могут передать России замороженные 240 млрд евро уже летом.