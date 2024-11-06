Орбан заявил об изменении стратегии ЕС в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за победы Дональда Трампа на выборах в США Европейский Союз пересмотрит стратегию помощи Украине. По его словам, теперь над ЕС стоит вопрос, способен ли он самостоятельно удержать военную и финансовую помощь Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан, выступая на Турецком совете в столице Кыргызстана, отреагировал на результаты выборов в США и заявил, что Европа должна создать новую стратегию для Украины.

"В Америке состоялась победа республиканцев, и это задает вопрос перед нами, европейскими лидерами, сможет ли Европа сама удержать военную и финансовую поддержку Украины. В этом есть серьезные сомнения, поэтому потребуется новая европейская стратегия", — заявил Орбан.

По его словам, первые шаги по реализации новой стратегии ЕС в отношении Украины будут сделаны 7 ноября на саммите европейских лидеров, который пройдет в Венгрии.

"В столице ожидается 47 глав государств и правительств, что станет величайшим дипломатическим событием в истории Венгрии", — заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии считает, что одним из самых сложных вопросов для обсуждения станет кредит на 50 млрд евро из средств российских активов, которые ранее выделили страны G7 совместно с США и ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры после победы Трампа начали принимать ставки на окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на победу Дональда Трампа на выборах в США. По словам Зеленского, он ожидает от Трампа поддержки Украины и пути к миру.