Орбана поставили на место: как в ЕС ответили на его "мирную миссию"

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Slava Kot
Глава Европейского Совета Шарль Мишель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на его попытку вести переговоры от ЕС для окончания войны в Украине. По словам Мишеля, у венгерского лидера нет мандата на такую деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Шарль Мишель написал письмо Виктору Орбану, в котором раскритиковал "мирную миссию" венгерского премьера.
Глава Европейского Совета отрицает заявления Орбана, утверждающего, что именно ЕС помощью Украине якобы ведет "провоенную" политику, а не пытается закончить войну.
Также Шарль Мишель добавил, что любые мирные переговоры должны быть с участием Украины.
Напомним, что премьер-министр Виктор Орбан сразу после начала председательства Венгрии в ЕС совершил визиты в Украину, Россию, Китай и США. Венгерский лидер заявлял, что это его "мирная миссия" для окончания войны в Украине. Несмотря на это, поездка Орбана не получила никаких реальных шагов в вопросе войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский политолог объяснил, на самом ли деле у Виктора Орбана есть план окончания войны в Украине. По его словам, у лидера Венгрии нет ни доверия, ни мандата, чтобы быть посредником в переговорах.
Также "Комментарии" писал, что в Кремле дали оценку попыткам Виктора Орбана закончить войну в Украине.
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