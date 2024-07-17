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Орбана поставили на место: как в ЕС ответили на его "мирную миссию"

Виктор Орбан получил ответ на свое письмо по поводу его "мирной миссии" для окончания войны в Украине.

сегодня, 09:33
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Slava Kot

Глава Европейского Совета Шарль Мишель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на его попытку вести переговоры от ЕС для окончания войны в Украине. По словам Мишеля, у венгерского лидера нет мандата на такую деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

Орбана поставили на место: как в ЕС ответили на его "мирную миссию"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Шарль Мишель написал письмо Виктору Орбану, в котором раскритиковал "мирную миссию" венгерского премьера.

"Ротационное председательство Совета не играет никакой роли в представлении Союза на международной арене и не получило мандата Европейского Совета на участие от имени Союза", — сказал Мишель.

Глава Европейского Совета отрицает заявления Орбана, утверждающего, что именно ЕС помощью Украине якобы ведет "провоенную" политику, а не пытается закончить войну.

"Это совсем наоборот. Россия является агрессором, а Украина является жертвой, осуществляющей свое законное право на самооборону", — подчеркнул Мишель.

Также Шарль Мишель добавил, что любые мирные переговоры должны быть с участием Украины.

Напомним, что премьер-министр Виктор Орбан сразу после начала председательства Венгрии в ЕС совершил визиты в Украину, Россию, Китай и США. Венгерский лидер заявлял, что это его "мирная миссия" для окончания войны в Украине. Несмотря на это, поездка Орбана не получила никаких реальных шагов в вопросе войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский политолог объяснил, на самом ли деле у Виктора Орбана есть план окончания войны в Украине. По его словам, у лидера Венгрии нет ни доверия, ни мандата, чтобы быть посредником в переговорах.

Также "Комментарии" писал, что в Кремле дали оценку попыткам Виктора Орбана закончить войну в Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/world/orban-eu-leaders-trump-ready-act-immediately-russia-ukraine-peace-broker-2024-07-16/
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