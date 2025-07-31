Остановит ли ЕС финансирование Украины: представитель Еврокомиссии назвал конкретные шаги для украинской власти

В Европейском союзе не планируют приостанавливать финансовую поддержку Украины, однако Брюссель ожидает от Киева конкретных действий по укреплению независимости антикоррупционных органов и соблюдению принципов верховенства права. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье. Фото из открытых источников

Комментируя недавние события вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что ЕС не будет замораживать финансовую помощь Украине.

"Могу подтвердить, что таких планов как замораживание средств ЕС нет. Сейчас важно, чтобы в Украине были независимые антикоррупционные органы, и чтобы Украина внедрила реформы, необходимые для соблюдения верховенства права", — сказал Мерсье.

Однако Мерсье подчеркнул, что союзники в Брюсселе "выразили серьезную обеспокоенность" после принятия изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые могли повлиять на независимость антикоррупционных институций. По его словам, недавнее голосование Верховной Рады, вернувшее гарантии независимости НАБУ и САП, стало положительным сигналом.

"Однако нам нужно будет проверить окончательный текст, поскольку он только что был принят. Позвольте мне подчеркнуть, что это не конец процесса. Вступление Украины потребует постоянных усилий для гарантирования сильной способности бороться с коррупцией и уважать верховенство права", — сказал Мерсье.

Кроме того, представитель Еврокомиссии перечислил основные меры, которые должна предпринять Украина в ближайшее время:

— назначить главу Бюро экономической безопасности Украины;

— восстановить состав международных экспертов в Высшей квалификационной комиссии судей;

— назначить четырех международных судей в Конституционный суд Украины;

— отклонить спорный законопроект по изменениям в Уголовный кодекс;

— одобрить закон об Административном суде.

"Достижения прогресса во всех этих направлениях действительно важны. Украине нужно укрепить верховенство права, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — подытожил Мерсье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе сделали тревожное предупреждение Украине из-за НАБУ и САП.

Также "Комментарии" писали, что Тимошенко поддержала митингующих по поводу НАБУ и САП, но обозвала их.