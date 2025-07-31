Остановит ли ЕС финансирование Украины: представитель Еврокомиссии назвал конкретные шаги для украинской власти

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Slava Kot
В Европейском союзе не планируют приостанавливать финансовую поддержку Украины, однако Брюссель ожидает от Киева конкретных действий по укреплению независимости антикоррупционных органов и соблюдению принципов верховенства права. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.
Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье. Фото из открытых источников
Комментируя недавние события вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что ЕС не будет замораживать финансовую помощь Украине.
Однако Мерсье подчеркнул, что союзники в Брюсселе "выразили серьезную обеспокоенность" после принятия изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые могли повлиять на независимость антикоррупционных институций. По его словам, недавнее голосование Верховной Рады, вернувшее гарантии независимости НАБУ и САП, стало положительным сигналом.
Кроме того, представитель Еврокомиссии перечислил основные меры, которые должна предпринять Украина в ближайшее время:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе сделали тревожное предупреждение Украине из-за НАБУ и САП.
Также "Комментарии" писали, что Тимошенко поддержала митингующих по поводу НАБУ и САП, но обозвала их.