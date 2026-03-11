"Открыто ненавидит меня и украинцев": Зеленский сделал новое ультимативное заявление об Орбане

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону резко высказался по поводу действий венгерского премьера Виктора Орбана, обвинив его в использовании ненависти к Украине для собственной предвыборной кампании.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

"Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, в ЕС, в Урсулу фон дер Ляйен. Это его программа выборов. Я считаю, что венгры — очень хороший народ, и они гораздо больше, чем один человек. Но это зависит от их решения", — отметил Зеленский.

Это заявление прозвучало на фоне обострения украино-венгерских отношений, которые в последнее время резко ухудшились. Основным поводом для конфликта стал кредит ЕС на €90 млрд, который Венгрия ранее заблокировала, обвинив Киев в якобы преднамеренном препятствии транзиту российской нефти из-за трубопровода "Дружба", поврежденного во время атак РФ.

Накануне Зеленский намекнул на Орбана, заявив, что если кредит будет дальше блокироваться, то "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины. Это заявление венгерское правительство восприняло как откровенную угрозу, что вызвало большой политический скандал в самой Венгрии. На заявление президента отреагировала даже венгерская оппозиция: лидер партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться, назвав его слова угрозой Орбану.

"Комментарии" уже писали, что ночь с 10 на 11 марта стала тяжелым испытанием для страны-агрессорки: ее войска понесли значительные потери в глубоком тылу из-за серии точных ударов неизвестных беспилотников. Эти атаки были ориентированы на ликвидирование военной и экономической инфраструктуры неприятеля, в том числе объектов, обеспечивающих функционирование русской армии и индустрии.