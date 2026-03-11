Люто ненавидить мене і Україну: Зеленський вкотре жорстко висловився про Орбана

Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону різко висловився щодо дій угорського прем’єра Віктора Орбана, звинувативши його у використанні ненависті до України для власної передвиборчої кампанії.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

"Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляйєн. Це його програма виборів. Я вважаю, що угорці — дуже хороший народ, і вони набагато більші, ніж одна людина. Але це залежить від їхнього рішення", — зазначив Зеленський.

Ця заява пролунала на тлі загострення українсько-угорських відносин, які останнім часом різко погіршилися. Основним приводом для конфлікту став кредит ЄС на €90 млрд, який Угорщина раніше заблокувала, звинувативши Київ у нібито навмисному перешкоджанні транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", який був пошкоджений під час атак РФ.

Напередодні Зеленський натякнув на Орбана, заявивши, що якщо кредит далі блокуватиметься, то "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України. Цю заяву угорський уряд сприйняв як відкриту погрозу, що викликало великий політичний скандал у самій Угорщині. На заяву президента відреагувала навіть угорська опозиція: лідер партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити, назвавши його слова погрозою Орбану.

