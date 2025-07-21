Папа Римский шокировал своим решением относительно РПЦ и друга Путина патриарха Кирилла

Папа Римский Лев XIV настроен на возобновление официального общения с Русской православной церковью после длительного напряжения, вызванного войной России против Украины. Как сообщает итальянское агентство ANSA, уже 26 июля Папа должен провести личную встречу с митрополитом Волоколамским Антонием – главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

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Это будет первая официальная аудиенция Льва XIV с Антонием, ранее представлявшим патриарха Кирилла на церемонии прощания с Папой Франциском. Источники издания отмечают, что основная цель встречи — попытка возобновить диалог между Ватиканом и РПЦ, который был фактически прерван на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Следует напомнить, что понтифик неоднократно осуждал действия Кремля. В своих предыдущих высказываниях Лев XIV прямо называл войну РФ в Украине "настоящим империалистическим вторжением", а также заявлял о преступлениях против человечности, совершаемых российскими военными на оккупированных территориях.

Он также выражал глубокую поддержку украинскому народу, страдающему от вооруженной агрессии, и неоднократно называл войну бессмысленной и разрушительной. На этом фоне Ватикан даже рассматривался как нейтральная площадка для потенциальных переговоров между Киевом и Москвой.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан Папа Римский подтвердил свою открытость к диалогу между сторонами конфликта. Однако до реального процесса переговоры стороны пока не дошли, а поддержка Кириллом войны лишь углубила разрыв между католической и православной сторонами.

Однако новая встреча Льва XIV с представителем РПЦ может стать первым шагом к возобновлению межконфессиональных контактов и, возможно, сыграть роль в поиске будущих дипломатических решений.

Как уже писал портал "Комментарии", во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане Папа Лев XIV обратился к собравшимся с призывом к миру. Особенно он обратил внимание на трагедию войны в Украине, выразив соболезнования всем, кого затронул вооруженный конфликт.