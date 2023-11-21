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Парламент Словакии отреагировал на решение правительства Фицо прекратить военную помощь Украине

Парламент Словакии подтвердил план правительства Фицо прекратить военную помощь Украине

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Парламент Словакии утвердил правительство премьер-министра Роберта Фицо, поддержав политическую программу, которая обещает прекратить государственную военную помощь Украине, сократить бюджетный дефицит и ввести новый банковский налог. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Парламент Словакии отреагировал на решение правительства Фицо прекратить военную помощь Украине

Роберт Фицо. Фото Getty Images

Фицо одержал победу на выборах в сентябре благодаря кампании, нацеленной на критически настроенные СМИ, западных партнеров и либеральную политику, и 25 октября президент Зузана Чапутова в четвертый раз назначила его премьер-министром.


Правящая коалиция Фицо объединяет его левую, социально консервативную партию СМЕР-ССД с небольшой левой партией и небольшой националистической партией.

Коалиция приняла свою политическую программу на прошлой неделе, и парламент поддержал ее, выразив вотум доверия 21 ноября.

Программа обещает специальный налог на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам. Специальные сборы будут установлены для сверхприбылей в других неуказанных секторах. Она направлена на сокращение дефицита сектора государственного управления на уровне 0,5% ВВП в 2024 году. Страна столкнулась с самым большим дефицитом в еврозоне, который в этом году оценивается почти в 7% ВВП.

Программа также включает предвыборное обещание Фицо прекратить официальную военную помощь Словакии Украине и добиваться прекращения боевых действий, признавая при этом международные границы Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не только Польша: еще одна страна начала блокировать границу с Украиной.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/slovak-parliament-confirms-government-promising-halt-ukraine-military-aid-2023-11-21/
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