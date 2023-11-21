Парламент Словакии отреагировал на решение правительства Фицо прекратить военную помощь Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Парламент Словакии утвердил правительство премьер-министра Роберта Фицо, поддержав политическую программу, которая обещает прекратить государственную военную помощь Украине, сократить бюджетный дефицит и ввести новый банковский налог. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Роберт Фицо. Фото Getty Images
Фицо одержал победу на выборах в сентябре благодаря кампании, нацеленной на критически настроенные СМИ, западных партнеров и либеральную политику, и 25 октября президент Зузана Чапутова в четвертый раз назначила его премьер-министром.
Правящая коалиция Фицо объединяет его левую, социально консервативную партию СМЕР-ССД с небольшой левой партией и небольшой националистической партией.
Коалиция приняла свою политическую программу на прошлой неделе, и парламент поддержал ее, выразив вотум доверия 21 ноября.
Программа обещает специальный налог на банковскую прибыль и меры по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам. Специальные сборы будут установлены для сверхприбылей в других неуказанных секторах. Она направлена на сокращение дефицита сектора государственного управления на уровне 0,5% ВВП в 2024 году. Страна столкнулась с самым большим дефицитом в еврозоне, который в этом году оценивается почти в 7% ВВП.
Программа также включает предвыборное обещание Фицо прекратить официальную военную помощь Словакии Украине и добиваться прекращения боевых действий, признавая при этом международные границы Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — больше ни одного патрона: Словакия рассказала, как теперь будет помогать Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – не только Польша: еще одна страна начала блокировать границу с Украиной.
Обсуждения
Новости