Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался регистрировать поправку, предложенную украинским депутатом Александром Мережко и еще тремя соавторами. Она предполагала возложение на кремлевского диктатора Владимира Путина ответственности за многочисленные террористические акты против мирных граждан. Об этом сам депутат сообщил в комментарии для "Европейской правды" во время своего визита в Страсбург, предоставив соответствующие подтверждающие документы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Инцидент произошел во время работы над резолюцией "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине", которую Парламентская ассамблея Совета Европы планирует рассмотреть в четверг.

Накануне этой встречи Александр Мережко вместе с пятью другими украинскими парламентариями и шведским депутатом Маркусом Вихелем подал правку к этому документу, в котором предлагал признать Путина террористом, под руководством которого совершались многочисленные террористические акты против мирного населения. Однако после публикации всех предложений поправку Сеть включили в окончательный список.

"Европейская правда" получила официальный ответ от секретариата, в котором разъясняется отказ. Они заявили, что использование термина "террорист" в отношении главы государства считается неприязненным и неуместным в рамках официальных документов Ассамблеи.

Сережко отметил, что секретариат принял решение без учета юридических аспектов термина "террорист".

"Это юридический термин, и для каждого международного юриста понятно, что именно он отражает суть действий Путина. Кроме того, Ассамблея уже признала Россию террористическим режимом", – подчеркнул он.

Депутат также отметил, что решение Секретариата ограничивает право парламентариев на свободное высказывание.

"Секретариат не имеет права определять, что оскорбительно. Это должны решать депутаты. И если моя поправка не будет принята, это будет часть демократического процесса, но сейчас мы видим политическую цензуру", – добавил Мережко.

"Комментарии" уже писали, что комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы не поддержал инициативу украинской делегации , предлагавшей внести в школьные программы стран Европы изучение Голодомора и других геноцидов в рамках курсов по истории.