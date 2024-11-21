Первая реакция ЕС на удар России межконтинентальной ракетой по Украине

21 ноября Россия впервые в истории использовала межконтинентальную баллистическую ракету в боевых условиях и нанесла удар по Украине. Представитель ЕС Питер Стано отреагировал на такой шаг РФ, который назвал очередной эскалацией со стороны Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Спикер ЕС Петер Стано. Фото из открытых источников

Спикер ЕС Питер Стано заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал эскалацию с создания продовольственного, энергетического кризиса, привлек солдат КНДР к войне в Украине и продолжает применять ядерные угрозы.

"Мы, безусловно, отслеживаем сообщения о том, что Россия воспользовалась межконтинентальной баллистической ракетой против цели или целей в Украине... Все это является четким признаком его желания к эскалации, а не воли найти пути к миру. Так что если они действительно воспользовались межконтинентальной ракетой, это будет качественным изменением подходов Путина и четким признаком эскалации", — сказал Стано.

По словам Стано, Путин разыскивается за военные преступления Международным уголовным судом и не хочет достичь мира. Вместо этого российский диктатор применяет ядерный шантаж.

"Каждый день он поднимает вопросы ядерной доктрины или ядерной мести и т.д. Поэтому они играют в эту ядерную азартную игру. Что они действительно имеют в виду, трудно предсказать... Мы лишь видим, что это безответственно и это глобальная угроза не только для стабильности, но и для безопасности не только в Европе, но и во всем мире", — отметил Стано.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько и какие типы межконтинентальных баллистических ракет имеет Россия.