Первая реакция ЕС на удар России межконтинентальной ракетой по Украине

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Slava Kot
21 ноября Россия впервые в истории использовала межконтинентальную баллистическую ракету в боевых условиях и нанесла удар по Украине. Представитель ЕС Питер Стано отреагировал на такой шаг РФ, который назвал очередной эскалацией со стороны Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Спикер ЕС Петер Стано. Фото из открытых источников
Спикер ЕС Питер Стано заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал эскалацию с создания продовольственного, энергетического кризиса, привлек солдат КНДР к войне в Украине и продолжает применять ядерные угрозы.
По словам Стано, Путин разыскивается за военные преступления Международным уголовным судом и не хочет достичь мира. Вместо этого российский диктатор применяет ядерный шантаж.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько и какие типы межконтинентальных баллистических ракет имеет Россия.
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