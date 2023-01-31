Петр Павел, ставший президентом Чехии критиковал Навального

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Slava Kot
Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников
Петр Павел победил на выборах президент Чехии в 2023 году. Будучи еще кандидатом на этот пост, чешский политик несколько раз критически высказался в сторону России, в том числе и о российском оппозиционере Алексее Навальном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Петр Павел до избрания президентом Чехии занимал должность председателя Военного комитета НАТО с 2015 по 2018 годы и был начальником штаба чешской армии. По его мнению, российское мнение о реваншизме существует не только в голове Путина, но и в других россиянах.
В интервью для Politico, которое Петр Павел дал в октябре прошлого года, чешский политик утверждает, что российская пропаганда добилась значительного успеха на внутренней арене. Националистическое мышление россиян уходит от возмущения, ведь их страна теряет влияние на международной арене. Даже устранение Путина не изменит российскую политику, считает Павел.
Кроме того, чешский политик высказался критично и об оппозиции в России.
Также "Комментарии" писали о Викторе Ющенко, который рассказал, что во время одной встречи посоветовал Путину посмотреть польский фильм.
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