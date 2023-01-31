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Петр Павел, ставший президентом Чехии критиковал Навального

Президент Чехии Петр Павел занимает взвешенную антироссийскую позицию и критикует не только путинский режим в России, но и их оппозиционеров.

сегодня, 11:00
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Автор:

Slava Kot

Петр Павел, ставший президентом Чехии критиковал Навального

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел победил на выборах президент Чехии в 2023 году. Будучи еще кандидатом на этот пост, чешский политик несколько раз критически высказался в сторону России, в том числе и о российском оппозиционере Алексее Навальном. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Петр Павел до избрания президентом Чехии занимал должность председателя Военного комитета НАТО с 2015 по 2018 годы и был начальником штаба чешской армии. По его мнению, российское мнение о реваншизме существует не только в голове Путина, но и в других россиянах.

В интервью для Politico, которое Петр Павел дал в октябре прошлого года, чешский политик утверждает, что российская пропаганда добилась значительного успеха на внутренней арене. Националистическое мышление россиян уходит от возмущения, ведь их страна теряет влияние на международной арене. Даже устранение Путина не изменит российскую политику, считает Павел.

"В ближайшем будущем у России не будет демократической революции. Не только из-за сильной позиции режима, но и из-за менталитета многих россиян", — сказал Павел.

Кроме того, чешский политик высказался критично и об оппозиции в России.

"Нет места для развития подлинного оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный не является настоящим лидером оппозиции. Он точно не либеральный демократ, он иного рода российский националист, хотя он, конечно, был бы лучшим партнером в переговорах, чем нынешнее руководство", — говорил Петр Павел в интервью Politico.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат призывает Германию передать подлодки, чтобы выгнать россиян из Черного моря.

Также "Комментарии" писали о Викторе Ющенко, который рассказал, что во время одной встречи посоветовал Путину посмотреть польский фильм.



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Источник: https://www.politico.eu/article/russia-revanchism-deeper-vladimir-putin-war-ukraine/
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