План Орбана может провалиться: какое решение по Украине Литва призывает принять ЕС

Литва призывает партнеров по Европейскому Союзу принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС "реальной и необратимой". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в письме, которое Вильнюс разослал столицам стран ЕС.

Литва. Фото: из открытых источников

В письме, направленном на прошлой неделе столицам стран ЕС накануне неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Вильнюс утверждал, что ЕС должен принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство "реальной и необратимой".

В письме подчеркивается, что начало переговоров поднимет моральный дух украинцев и будет способствовать реформам в стране в то время, как Россия усиливает военные действия.

В письме также предостерегают, что бездействие может ослабить общественную поддержку членства в Украине и подорвать институциональную волю к реформам. Предложение Литвы предусматривает начало переговоров с Украиной и Молдовой на техническом уровне без Венгрии, если 26 государств-членов согласятся. Официальное одобрение может быть дано позже, если Будапешт изменит свою позицию или правительство.

В письме также повторно выражен давний призыв Литвы установить 2030 год как целевую дату вступления Украины в ЕС, аргументируя это тем, что это поможет обеим сторонам спланировать реформы и ресурсы.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Кястутис Будрис заявил вещателю, что Литва настаивает на разблокировании пути Украины в ЕС.

"Любая дальнейшая задержка геополитически вредна как для Украины, так и для ЕС. Членство Украины является частью гарантий безопасности Европы и имеет важное значение для долгосрочного мира и стабильности", – подчеркнул он.

Ожидается, что эти предложения будут обсуждаться в Копенгагене, где министры во главе с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас сосредоточатся преимущественно на войне в Украине и Ближнем Востоке.

