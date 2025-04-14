Плохие новости для Путина: ЕС все-таки сдержит обещание, которое дал Украине

Несмотря на все сложности поддержка Украины со стороны европейских партнеров не будет ослабевать. Сейчас ЕС уже удалось обеспечить две трети от инициативы по двум миллионам артиллерийских снарядов для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время подхода к СМИ рассказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

"Мы видим самые смертоносные атаки в этой войне, гибнут мирные жители. И уже месяц, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня. С российской стороны мы этого не видели. Ясно лишь то, что нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что мы уже имеем две трети моей инициативы по боеприпасам", — заявила она.

В то же время глава европейской дипломатии отметила, что Запад должен ответственнее подходить к вопросу помощи Украине и напомнила о том, что европейские партнеры в этом году уже взяли на себя обязательства по 23 млрд евро (26,26 млрд долларов).

По словам Каллас, сегодня также важно усиливать максимальное давление на путинский режим и его окружение, чтобы Кремль согласился прекратить войну.

"И мы видим, что Россия действительно хочет войны и все, кто хочет, чтобы убийства прекратились, должны максимально давить на Россию", — добавила глава дипломатии ЕС.

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