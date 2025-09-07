Почему Путина назвали трусом в Европе после атаки РФ по Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский резко отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 7 сентября 2025 года. По его словам, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз показал себя "трусом", который бьет по женщинам и детям.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ян Липавский в соцсети X отреагировал на самую большую атаку России по Украине, когда армия РФ использовала более 800 дронов и ракет. Чешский дипломат назвал это очередным сигналом, что Путин не хочет кончать войну, а стремится продолжать убийства.

"Путин делает вид, что хочет прекратить войну, но на самом деле он только стремится убить как можно больше украинцев", — пишет Липавский.

Глава МИД Чехии отметил, что российский диктатор ведет себя как трус.

"Минувшей ночью он запустил более 800 беспилотников и ракет, убив мать и его двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей", — написал Липавский.

Липавский подчеркнул, что любые разговоры о прекращении помощи для Украины автоматически становятся на сторону агрессора, ведь уменьшают возможности для защиты от РФ.

По данным украинских Вооруженных сил, Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, использовав более 800 ударных беспилотников и ракет. Системы ПВО обезвредили 751 цель, однако 9 ракет и 54 ударных дрона достигли 33 локаций по всей стране. В результате обстрелов погибли четыре человека, среди них молодая женщина и ее двухмесячный сын, еще более 44 получили ранения. После ударов РФ были повреждены десятки домов, детсад и другие гражданские объекты.

