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Почему в Испании массово исчезло электричество: версии власти и первые подробности

В Испании обещают решить проблему с электроэнергией в течение 10 часов

сегодня, 16:43
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Ткачик Олеся

В Мадриде и Барселоне массово вышли из строя светофоры, что заставило водителей снизить скорость и привело к хаосу на дорогах. Генеральная дирекция дорожного движения Испании (DGT) призвала автомобилистов временно воздержаться от поездок.

Почему в Испании массово исчезло электричество: версии власти и первые подробности

Блекаут в Испании

Как сообщил глава операционного управления оператора энергосетей REE Эдуардо Прието в эфире радио Cadena Ser, на восстановление электроснабжения может понадобиться от шести до десяти часов. Он также предостерёг от спекуляций относительно причин масштабной аварии.

Ранее в REE заявили, что уже принимаются меры для как можно более быстрого восстановления энергоснабжения, постепенно возвращая электричество на севере и юге страны. При этом окончательные причины сбоя остаются неизвестными.

Также сообщается, что правительство Испании мобилизует все доступные ресурсы для ликвидации последствий аварии и установления её происхождения. Представитель правительства Антонио Лейтао Амару в комментарии для агентства Lusa предположил, что проблемы возникли именно в системе передачи электроэнергии.

Европейская комиссия также поддерживает постоянный контакт с Испанией для выяснения обстоятельств инцидента.

Несмотря на серьёзные перебои на земле, в воздухе ситуация остаётся стабильной: десятки самолётов продолжают полёты над Пиренейским полуостровом, сообщает Flightradar. Испанские аэропорты работают на аварийных электростанциях. Администрация мадридского аэропорта призвала пассажиров обращаться в авиакомпании для уточнения информации, так как возможны задержки из-за затруднённого доступа к терминалам.

Во Франции в регионе Страны Басков также были зафиксированы кратковременные перебои с электроснабжением, однако ситуацию быстро нормализовали. Управляющая компания французской энергосети RTE заверила, что в настоящее время французская система остаётся стабильной и риска дальнейших отключений нет. Также компания заявила о готовности помогать испанским коллегам в устранении последствий инцидента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о массовом блекауте в Европе.




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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/en-direct-panne-d-electricite-massive-le-trafic-ferroviaire-interrompu-dans-toute-l-espagne-20250428
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