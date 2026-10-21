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Под чешским городом лежит золотой клад на миллиарды: почему местные власти выступили против его добычи

В районе Злате-Гори оценивают запасы драгоценного металла в миллиарды крон, но возможное возобновление добычи вызывает сопротивление из-за экологических рисков и интересов местных жителей

21 октября 2026, 21:15
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Сергій Кречмаровський

Под чешским городом Злате-Гори в Есеницком районе могут находиться значительные запасы золота. Стоимость металла оценивают почти в 18 миллиардов чешских крон (примерно 31 млрд грн). Однако перспективы добычи остаются неопределенными: планы разработки месторождения вызывают опасения по поводу последствий для региона.

Под чешским городом лежит золотой клад на миллиарды: почему местные власти выступили против его добычи

Золотой самородок как символ огромных запасов драгоценного металла. Фото: Pixabay / PIX1861

Золотые запасы на миллиарды

По оценкам, в этом районе есть залежи, которые могут сделать добычу экономически привлекательной. Предварительные расчеты предусматривают возможность получить около 6,2 тонны золота в течение десяти лет. При этом общие геологические запасы драгоценного металла оценивают примерно в 11 тонн.

Однако наличие золота под землей еще не означает, что шахту обязательно откроют. Для реализации такого проекта необходимы соответствующие разрешения, оценка экономической целесообразности и учет позиции местных общин.

Почему добыча вызывает сопротивление

Для жителей региона важно не только возможное экономическое развитие, но и то, как промышленная разработка повлияет на окружающую среду и повседневную жизнь. Добыча золота может сопровождаться значительным вмешательством в ландшафт, образованием отходов и рисками для водных ресурсов.

Именно поэтому перспективы разработки месторождения вызывают дискуссии. Возможные рабочие места и поступления в местную экономику приходится сопоставлять с потенциальными экологическими последствиями.

Что будет дальше

Несмотря на значительную стоимость залежей, окончательное решение о будущем месторождения зависит от дальнейшего рассмотрения проекта и согласования интересов разных сторон. Золото на миллиарды может стать экономической возможностью для региона, но его добыча не гарантирована.

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Источник: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-ve-zlatych-horach-na-jesenicku-lezi-zlato-za-temer-18-miliard-40603859
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