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Поддерживают ли граждане ЕС закупки и поставки оружия для Украины: результаты опроса

59% граждан ЕС поддерживают закупки и поставки оружия для Украины.

сегодня, 14:07
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Автор:
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Slava Kot

Более половины граждан Европейского Союза поддерживают поставки и закупку военного оборудования для Украины. Кроме того, еще больше европейцев выступают за финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Поддерживают ли граждане ЕС закупки и поставки оружия для Украины: результаты опроса

В ЕС поддерживается помощь Украине. Фото из открытых источников

Согласно данным опроса Евробарометра, 59% граждан Европейского Союза поддерживают закупку и поставку оружия Украине, что свидетельствует о сохранении широкой общественной поддержки военной помощи Киеву уже более трех лет после полномасштабного вторжения России.

Это исследование является частью регулярного социологического мониторинга настроений в странах ЕС и охватывает ряд ключевых вопросов внешней политики, безопасности и солидарности.

Кроме военной помощи, еще большее количество европейцев поддерживает финансовую и гуманитарную поддержку:

  • — 76% опрошенных выступают за предоставление финансовой и гуманитарной помощи Украине;
  • — 80% согласны с тем, что ЕС должен принимать спасающихся от войны беженцев;
  • — 72% поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и физических лиц;
  • — 60% одобряют предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Согласно данным опроса, вторжение России в Украину остается главной обеспокоенностью на уровне всего ЕС. Его в качестве основной проблемы назвали 27% респондентов. На втором месте оказалась международная ситуация в целом – 24%, а на третьем встал вопрос безопасности и обороны – 20%. Кроме того, 77% граждан ЕС считают, что война в Украине является прямой угрозой безопасности Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, продолжат ли США помощь Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы обратились к власти одной из стран ЕС с просьбой остаться навсегда.



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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1318
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