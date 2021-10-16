logo
Русский Українська

BTC/USD

61133.82

ETH/USD

3911.06

LTC/USD

188.34

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Польша одобрила план по строительству стены на границе с Беларусью
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша одобрила план по строительству стены на границе с Беларусью

Ее стоимость составит 350 млн евро

сегодня, 14:10
Автор:

Антон Рудак

Польский парламент принял план по строительству стены на границе с Беларусью. Об этом сообщает издание Politico.

Польша одобрила план по строительству стены на границе с Беларусью

Заседание польского сейма, фото Politico

Ее стоимость составит 350 млн евро. Цель стены удержать мигрантов, поскольку накануне польские власти рассказали, что одного из нелегалов нашли мертвым. После строительства стены ожидают уменьшения наплыва беженцев и нежелательных проблем, связанных с ними.

Польша, Латвия и Литва обвинили самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко в мести за санкции. Лидеры этих стран уверены, что именно режим Лукашенко помогает тысячам людей лететь с Ближнего Востока в Минск, а затем пересекать границу с ЕС. Польша объявила чрезвычайное положение в полосе шириной 3 километра вдоль границы, но подверглась серьезной критике за политику в отношении мигрантов. Ее обвиняли в незаконном отталкивании людей и не позволении им подавать заявления о предоставлении убежища.

Тем временем польская полиция заявила о найденном теле 24 летнего сирийца вблизи пограничного села Климувки.

"Полицейские также нашли визовые документы, подтверждающие, что человек находился в Беларуси с середины сентября", — говорит представитель польской полиции Томаш Крупа.

Это уже пятое тело, которое нашли с августа. Основные причины смерти мигрантов — истощение и переохлаждение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша выталкивает афганских мигрантов обратно в Беларусь. Организация Amnesty International заявила, что польские пограничники выталкивают мигрантов с территории Польши обратно в Беларусь. Это подтверждается спутниковыми фотоснимками, на которых видно, как группа лиц окружает их кольцом и вытесняет к границе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/polish-border-migrants-dead-body-found-and-parliament-approves-funding-for-physical-barrier-belarus-lukashenko/?fbclid=IwAR3y_ggaxokvJG1VfUMTHbO8bJoPsWiravznyJBExkITPwYvmgzBAozE_0k
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ