Польша одобрила план по строительству стены на границе с Беларусью

Польский парламент принял план по строительству стены на границе с Беларусью. Об этом сообщает издание Politico.

Заседание польского сейма, фото Politico

Ее стоимость составит 350 млн евро. Цель стены удержать мигрантов, поскольку накануне польские власти рассказали, что одного из нелегалов нашли мертвым. После строительства стены ожидают уменьшения наплыва беженцев и нежелательных проблем, связанных с ними.

Польша, Латвия и Литва обвинили самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко в мести за санкции. Лидеры этих стран уверены, что именно режим Лукашенко помогает тысячам людей лететь с Ближнего Востока в Минск, а затем пересекать границу с ЕС. Польша объявила чрезвычайное положение в полосе шириной 3 километра вдоль границы, но подверглась серьезной критике за политику в отношении мигрантов. Ее обвиняли в незаконном отталкивании людей и не позволении им подавать заявления о предоставлении убежища.

Тем временем польская полиция заявила о найденном теле 24 летнего сирийца вблизи пограничного села Климувки.

"Полицейские также нашли визовые документы, подтверждающие, что человек находился в Беларуси с середины сентября", — говорит представитель польской полиции Томаш Крупа.

Это уже пятое тело, которое нашли с августа. Основные причины смерти мигрантов — истощение и переохлаждение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша выталкивает афганских мигрантов обратно в Беларусь. Организация Amnesty International заявила, что польские пограничники выталкивают мигрантов с территории Польши обратно в Беларусь. Это подтверждается спутниковыми фотоснимками, на которых видно, как группа лиц окружает их кольцом и вытесняет к границе.

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