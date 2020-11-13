Польша отказалась от национального карантина

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Сергей Медведев
В то время как украинское правительство ужесточает карантинные ограничения в связи с увеличением числа заболевших, страна-сосед решила не вводить общенациональный карантин, по крайней мере, в ближайшее время. С таким заявлением выступил премьер Польши Польши Матеуш Моравецкий. Чиновник объявил, что число заболевших в стране начало снижаться. Моравецкий уточнил, что такое произошло впервые за две недели.
Глава правительства Польши также отметил, что в случае дальнейшего снижения новых пациентов с COVID-19 можно говорить о победе над вирусом в первой волне эпидемии.
Напомним, что Польша решила установить пороговое число случаев заражений — 75 на 100 тыс. человек в неделю. При превышении этого показателя полякам грозил национальный карантин.
Как сообщал портал "Комментарии", на официальном сайте Кабинета министров Украины появилась обновленная информация по поводу ужесточения карантинных мер. Правительство ввело основные карантинные ограничения, которые будут действовать с 13 ноября на всей территории Украины.
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