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Польша отказалась от национального карантина

В Польше зафиксировали снижение уровня заболеваемости впервые за две недели

сегодня, 14:25
Автор:

Сергей Медведев

В то время как украинское правительство ужесточает карантинные ограничения в связи с увеличением числа заболевших, страна-сосед решила не вводить общенациональный карантин, по крайней мере, в ближайшее время. С таким заявлением выступил премьер Польши Польши Матеуш Моравецкий. Чиновник объявил, что число заболевших в стране начало снижаться. Моравецкий уточнил, что такое произошло впервые за две недели.

Польша отказалась от национального карантина

"65 новых случаев на 100 тыс. жителей – это все еще много, но в то же время – это первый сигнал стабилизации и доказательство того, что последние ограничения приносят результаты, а общественная дисциплина имеет смысл. Цель вводимых нами ограничений остается неизменной – сокращение подвижности. Простой принцип – чем меньше общественных контактов, тем больше шансов взять под контроль вторую волну эпидемии", — подчеркнул Матеуш Моравецкий.  

Глава правительства Польши также отметил, что в случае дальнейшего снижения новых пациентов с COVID-19 можно говорить о победе над вирусом в первой волне эпидемии.

Напомним, что Польша решила установить пороговое число случаев заражений — 75 на 100 тыс. человек в неделю. При превышении этого показателя полякам грозил национальный карантин.

Как сообщал портал "Комментарии", на официальном сайте Кабинета министров Украины появилась обновленная информация по поводу ужесточения карантинных мер. Правительство ввело основные карантинные ограничения, которые будут действовать с 13 ноября на всей территории Украины.



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Источник: https://www.polskieradio.pl/397/7830/Artykul/2619668,%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B
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