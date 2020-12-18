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Польша вводит жесткий карантин с конца декабря

Ограничения начнут действовать после западноевропейского Рождества

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

До конца этого месяца власти Польши планируют ввести национальный карантин. Он будет создан чтобы защитить граждан во время рождественских праздников от коронавируса. Продолжатся жесткие ограничения будут с 28 декабря по 17 января.

Польша вводит жесткий карантин с конца декабря

Польша вводит жесткие карантинные ограничения после Рождества. Фото: zik.ua

Об этом сообщил министр здоровья республики Адам Недзельський в эфире "Польского радио".

Ограничения вступят в силу после большого западноевропейского праздника — Рождества.

"С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин. Кроме прежних ограничений, которые будут действовать в дальнейшем, закрываем отели. Закрываем их также на служебное движение, эти исключения будут ограничены действительно к минимуму", — отметил министр.

Министр заявил, что власти ввели минимальные ограничения, без которых нельзя обойтись.

Поэтому будут закрываться горнолыжные трассы и магазины, которые продают товары второй необходимости.

В Новый год на поляков также ждут ограничения. Они не смогут свободно перемещаться с 19:00 31 декабря до 6:00 утра 1 января.

Все люди, желающие попасть в страну, должны будут пройти десятидневный карантин.

Напомним, что согласно статистике коронавируса, 16 декабря в Польше было зафиксировано 11 953 новых случая заражения коронавируса. За день выздоровели почти 11 000 человек, умер 431 гражданин.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что авиакомпании мира надеются запустить свой небольшой "бизнес" с помощью специального приложения для медицинских паспортов, хранящего информацию о тестах на коронавирус и вакцине на мобильных телефонах путешественников. Перевозчики будут тестировать это приложение, прежде чем оно будет выпущено в первом квартале 2021 года.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2642679,28-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%E2%80%93-17-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%
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