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Главная Новости Мир ЕС Польшу захлестнула вода: мощные грозы и смерчи спровоцировали потоп
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Польшу захлестнула вода: мощные грозы и смерчи спровоцировали потоп

На юге Польши растет уровень воды в реках

сегодня, 17:05
Автор:

Хмільовська Інна

Сильные ливни в Малопольском воеводстве привели к ряду подтоплений, в частности в Кракове. Мощные ливни охватили всю страну. Только за ночь спасатели были задействованы более двух тысяч раз. Наиболее сложная ситуация в малой Польше: там затоплены сотни домов и дорог. 

Польшу захлестнула вода: мощные грозы и смерчи спровоцировали потоп

Потоп в Польше. Фото: rmf24.pl

В Жешуве и окрестностях Билгорая были вихри. На юге страны поднялись уровни рек. Кроме того, на большей части Польши до полудня ожидается сильный дождь. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Только за ночь с четверга на пятницу работники чрезвычайных служб более двух тысяч раз выезжали на вызовы. В Малопольском воеводстве было затоплено более 700 домов и более 100 участков дорог.

Польшу захлестнула вода: мощные грозы и смерчи спровоцировали потоп - фото 2

На юге Польши растет уровень воды в реках. Река Висла на границе Силезии и Малой Польши имеет глубину уже 6 метров. До уровня чрезвычайного положения ей не хватает 30 сантиметров. В целом по всей стране тревожные показатели превышены на трех реках.

"Наиболее интенсивные осадки сохранятся на Вармии и Мазур, к востоку от воеводства, также ливни накроют Куявско-Поморское воеводство и запад и север Мазовии", — сказал Матеуш Барчик, синоптик IMGW. Он добавил, что ночью интенсивность осадков уменьшится.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Папа Римский заявил о новом потопе, который ожидает мир. Такой неутешительный прогноз сделал Папа Римский Франциск в своей недавно изданной книге под названием "Пороки и добродетели" (Vice and Virtues). По мнению Папы Римского, потоп состоится из-за изменений климата. Однако понтифик уверен, что беды можно будет избежать, если сейчас лидеры разных стран объединят свои силы и отреагируют на климатические проблемы.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/08/6/7126309/
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