Венгрия блокирует передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

Венгрия против передачи Киеву российских средств. Фото из открытых источников

Соответствующую информацию изданию Financial Times сообщили осведомленные источники в структурах ЕС.

Как известно, государства Евросоюза планировали отправлять около 2 млрд евро в год Украине за счет доходов от российских активов (190 миллиардов евро), хранящихся в депозитарии в Бельгии.

Соответствующее решение страны ЕС собирались принять единогласно, однако Венгрия выступила против, не наложив вето на документ, пишет Financial Times.

Источник издания рассказал, что "в настоящее время они (венгры – ред.) блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины".

По словам источника FT, Будапешт намерен блокировать выделение средств Киеву по меньшей мере до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.