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Помощь Украине от Южной Кореи: с каким призывом Боррель обратился к Сеулу

Жозеп Боррель убеждает Южную Корею увеличить помощь Украине

сегодня, 13:50
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Кравцев Сергей

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проводит переговоры со с главой МИД Южной Кореи Чо Тэ Юлем на фоне растущей обеспокоенности в Сеуле по поводу отправки северокорейских войск в Россию для участия в войне с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Помощь Украине от Южной Кореи: с каким призывом Боррель обратился к Сеулу

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Агрессия России против Украины является экзистенциальной угрозой. Республика Корея лучше всего это понимает. Мы едины в нашей поддержке Украины. Я призвал их усилить эту поддержку", — написал Боррель в Х (Twitter).

Боррель посещает Южную Корею, чтобы вывести сотрудничество в сфере безопасности и обороны между ЕС и Сеулом на "новый уровень". Боррель прибыл в Южную Корею после поездки в Японию и посетил сильно укрепленную демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

"Мой сегодняшний визит в демилитаризованную зону (ДМЗ) между Республикой Корея и КНДР является еще одним напоминанием о необходимости больше инвестировать в мир", — написал топ-дипломат ЕС.

Первая подобная встреча в рамках Стратегического диалога между ЕС и Южной Кореей состоялась на фоне того, что Вашингтон и Сеул бьют тревогу по поводу отправки северокорейских войск в Россию для войны с Украиной.

В Сеуле Боррель встретился с министром обороны Южной Кореи Ким Ен Хеном и выразил обеспокоенность развитием событий.

На прошлой неделе Чо Тэ Юль сказал, что рассматривались все возможные сценарии, когда их спросили о том, может ли Сеул поставлять оружие на Украину в ответ на помощь Северной Кореи России.

Южная Корея предоставила Украине нелетальную помощь, включая оборудование для разминирования, но до сих пор отказывается отвечать на запросы Киева на поставку оружия.

Сеул также считает вероятным, что Москва обеспечит Север военными и гражданскими технологиями, поскольку КНДР спешит запустить спутник-шпион и модернизировать свои ракетные возможности.

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