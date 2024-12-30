«Популизм с целью удержаться у власти»: эксперт высказался о резких заявлениях Фицо в адрес Украины

Резкие заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо по Украине направлены на внутренний политический контекст и являются частью его стратегии удержания власти, считает дипломат Андрей Веселовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол, советник директора Национального института стратегических исследований.

Роберт Фицо. Фото: Reuyers

В интервью для Укринформа он подчеркнул, что такое поведение Фицо обусловлено необходимостью укреплять его позиции в стране.

"Есть несколько причин для таких заявлений Фицо, но основное из них состоит в том, что его правительство сейчас борется за сохранение стабильного парламентского большинства. Премьер постоянно должен заботиться о своем имидже, чтобы обеспечить поддержку среди избирателей и остаться у власти", — объяснил дипломат.

Он также напомнил, что Фицо не новичок в словацкой политике. Ранее он уже занимал пост премьер-министра, однако был вынужден уйти в отставку в 2018 году после серии протестов, вызванных убийством журналиста-расследователя.

"Поэтому за ним остался значительный политический и социальный багаж", — отметил эксперт.

Веселовский подчеркнул, что премьер Словакии возмущается по поводу отказа Украины от продления контракта на транзит российского газа, хотя это решение было согласовано на уровне Европейского Союза после начала российской агрессии.

"Это произошло, в том числе и при поддержке Словакии, а Украина объявила о прекращении транзита значительно раньше 1 января 2025 года", — добавил он.

Эксперт отметил, что в словацком обществе часто раздаются только заявления Фицо, поскольку в значительной степени контролируемые правительством словацкие медиа не предоставляют информацию с другой стороны. Таким образом, премьер прибегает к популистским заявлениям в адрес Украины, когда выступает перед общественностью, а во время официальных встреч с украинскими представителями, например с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, ведет разговоры в более деловом тоне.

"Итак, Фицо не является системным врагом Украины, а популистом, который пытается удержать свое политическое положение", — подытожил Веселовский.

Относительно реакции Европейского Союза на заявления Фицо дипломат указал, что ЕС уже дал четкий ответ.

"Месяц назад, когда Фицо высказывал подобные упреки, Европейская комиссия спокойно и без возражений напомнила словацким властям, что у них было достаточно времени для подготовки к прекращению российского газового транзита", — отметил он.



В конечном счете, по словам Веселовского, претензии Фицо к Украине не отражают реального мнения словацкого народа, а являются лишь политическими маневрами премьера для сохранения собственной власти.

Роберт Фицо заявил , что его правительство рассмотрит возможность прекращения поставок резервной электроэнергии в Украину в случае, если Киев остановит транзит российского газа в Европу.