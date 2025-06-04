Пора ли украинцам возвращаться домой: над каким планом ЕС начинает работу

В Европейском Союзе начали разработку плана возвращения украинцев домой после завершения войны. Сейчас в странах блока проживает приблизительно 4,3 млн граждан Украины, большинство из которых нашли приют в Польше, Германии и Чехии. Об этом говорится в материале Politico.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники в Брюсселе издание отмечает, что Еврокомиссия сегодня представит новую инициативу по "осторожному и контролируемому" возвращению.

Речь идет о создании "центров единства" в странах ЕС – они должны помогать украинцам с консультациями, языковыми курсами и вопросами трудоустройства — как в Европе, так и в Украине. Первые такие хабы появятся в Германии и Испании.

В Брюсселе отмечают, что хаотичный массовый отъезд может спровоцировать давление, как на саму Украину, так и на европейские экономики, которые адаптировали значительное количество людей.

"Больше всего Украине нужны ее люди",- заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

Также ожидается, что режим временной защиты для украинцев продлят еще на 12 месяцев — до марта 2027 года. Особый подход будет предложен для уязвимых категорий — в частности, для беременных женщин, больных и родителей с детьми школьного возраста.

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Директиву о временной защите (TPD) ЕС ввел единогласным решением государств-членов еще 4 марта 2022 года. Она предусматривала только два продления, и срок действия защиты истек в марте 2025 года. Используя более мягкое юридическое толкование, Еврокомиссия продлила его еще на год – до 4 марта 2026 года.



