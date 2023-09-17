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Посланник Папы Римского после поездки в Китай сделал странное заявление и похвалил Лаврова

Посланник считает "несомненно положительным развитием событий" то, что Лавров согласился на встречи с представителями Ватикана.

сегодня, 18:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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На этой неделе в Китай в рамках "мирной миссии" по Украине поехал посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи. Об этом пишет Vatican News.

Посланник Папы Римского после поездки в Китай сделал странное заявление и похвалил Лаврова

Маттео Дзуппи (фото из открытых источников)

По возвращении из Китая он заявил СМИ, что все стороны "должны двигаться в одном направлении, то есть найти ключ к справедливому и безопасному миру".


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Также он сделал странное заявление и похвалил главу МИД России Сергея Лаврова, якобы тот согласился вести диалог и встречаться с ним. По словам кардинала, это "важно, ведь мир достигается путём диалога и поиска возможных и необходимых путей". Также он заявил, что это "несомненно позитивное развитие событий и согласуется с видением Папы Франциска".

"Мяч не только на поле Украины. Все должны играть. Украина уже подключилась и представила свои предложения. На самом деле каждый должен участвовать в стремлении к миру", – сказал кардинал Дзуппи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посланец Папы римского обсудит в Китае "справедливый мир" для Украины . Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что посланец Ватикана Маттео Дзуппи посетит КНР для переговоров по урегулированию войны в Украине. Дзуппи будет находиться в Китае со среды по пятницу. Принятие высокопоставленного папского посланника считается важным событием, учитывая прохладные отношения Пекина со Святым Престолом. Как уточняют Vatican News, итальянский иерарх совершит этот визит как специальный посланник Папы Франциска по установлению мира в Украине.

Ранее кардинал Дзуппи посетил Киев 5 и 6 июня, Москву 28 и 29 июня и Вашингтон с 17 по 19 июля. Кардинал подчеркивает, что мир требует всеобщих усилий, но он никогда не может быть навязан кем-либо.



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